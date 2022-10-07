費城市長「禁槍令」 法官不准執行

費城市長肯尼上周簽署行政命令，禁止在公園、籃球場和游泳池等市立娛樂場所攜帶槍支和致命武器，費城一法官裁決禁止執行該命令。(Getty Images)

費城 市長肯尼(Jim Kenney)上周簽署行政命令，禁止在公園、籃球場和游泳池等室內、外市立娛樂場所攜帶槍支 和致命武器，費城一般法庭法官本周裁決禁止執行該命令。

民事法庭法官羅伯茨(Joshua Roberts)裁定「永久禁止」費城執行該命令，理由是賓州 法律禁止任何市郡通過槍支管制措施。

肯尼發佈這項行政命令後，美國槍主協會(Gun Owners of America)隨即代表多州居民提起訴訟，律師稱，該行政令違背市議會先前通過的立法。

原告代表律師奧斯汀(Andrew Austin)對法院迅速採取行動表示滿意；他說，這主要歸功於法律明確不允許費城以任何方式監管槍支，市長和市府團隊將他們的時間及納稅人的錢浪費在這些「自我感覺良好」的管制措施上，無法解決城市的犯罪危機。

肯尼發言人萊薩德(Kevin Lessard)說，市府正審查這一決定，並對法官阻止市府合理要求持有槍支或致命武器的人離開娛樂場所之決定感到失望；市長行政令旨在防止必須確保安全的地方出現暴力。

羅伯茨指出，他的裁決「純粹基於法律考量」，並強烈建議必須重新審視1996年賓州高等法院有關州法權力大於地方槍支管制法的裁決。

肯尼日前參加一位在娛樂中心被槍殺的41歲婦女的葬禮，隔天便簽署行政令。遇害婦女弗萊徹(Tiffany Fletcher)本月稍早在工作的娛樂中心外被槍殺，一名14歲男孩對一群青少年開槍並被指控殺害弗萊徹。

就在行政命令簽署數小時後，五名槍手又在費城西北部一所高中足球比賽後伏擊一群青少年，造成一名14歲少年死亡、另四人受傷。

費城今年兇殺案數量超過400起，死亡人數僅略低於去年創下的60年最高紀錄。