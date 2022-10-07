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費城槍枝氾濫 年逾300人命喪槍口 遠超紐約、洛杉磯

記者顏伶如／綜合報導
18歲少年波伊德7月晚間走在人行道時遭到槍擊身亡，他是費城今年第300件謀殺案的死者。（6abc電視台截圖）
18歲少年波伊德7月晚間走在人行道時遭到槍擊身亡，他是費城今年第300件謀殺案的死者。（6abc電視台截圖）

費城今年發生超過320宗凶殺案，即將升格做人父的18歲少年波伊德(Lameer Boyd)，7月19日晚間走在人行道時遭到槍擊身亡，成為第300件謀殺案受害人；後來幾周裡，費城又發生一名祖母頸部挨槍的事件，一名人氣歌手則在自家門口遇害，一名婦女在前院陽台野炊時遭到殺害，以及9月27日五名高中生在校外遭槍擊，造成一名14歲青少年死亡，成為費城今年發生的第323件謀殺案。

殺人案件一路增加，根據警方估計，費城今年當中發生的謀殺案件數量，恐將創下歷史新高，超越去年才剛寫下最高紀錄。到目前為止，費城今年已有1400多人遭到槍擊，其中有逾百人因此喪命，槍擊死亡人數遠遠超過紐約、洛杉磯等大城市。

過去兩年裡，槍枝暴力衍生的各種問題引起輿論警覺，但費城是槍枝問題已經嚴重到規模空前的極少數美國主要城市。

費城槍枝暴力危機特別令人憂心的特點，在於絕大多數案件發生地點都集中於北部、西部的特定社區。這些地點早在數十年前就因為企業、銀行出走而荒廢，受到各種形式的歧視，某些最貧窮的區域更讓費城被冠上「全美最窮的大城市」封號。

雖然費城其他區域也不時傳出暴力事件，包括今年6月一處酒吧及餐廳林立的街頭爆發大規模槍擊屠殺，但絕大多數槍擊案件都發生於殘破的排屋住宅(rowhouses)、無人居住的空屋以及前院裝有鐵柵欄的治安欠佳社區。

為了解決問題，費城市政府推出一系列計畫行動，包括為社區團體提供經費、成立暴力防治計畫，並將宵禁時間提前。然而，對於槍枝應該如何處理，到目前為止沒有明確答案。

專門為年輕人導正槍枝文化觀念，位於費城西南部的非營利組織「父愛基金會」(Fathership Foundation)主任威爾森(Jonathan Wilson)說：「每個人都有槍。住在這些地區的民眾，沒有人是沒有槍的，因為他們一直生活在危險當中。」

費城 槍擊 宵禁

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費城市長「禁槍令」 法官不准執行

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