自然醣褐藻糖膠 3- PLUS連 續六年獲得金獎榮譽

本報紐約訊

市場上的褐藻糖膠差異極大，單憑外觀不容易分辨其質量。自然醣褐藻糖膠產品品質優良，得到客戶長久的信賴和支持，NatureMedic自然醣再度榮獲Monde Selection 2022國際品質評鑑大會「金獎」榮譽，再次見證產品的高質素和安全肯定。

Monde Selection國際品質評鑑大會是當今世界上歷史最悠久、最具代表性、最權威的品質評鑑組織，被譽為是食品業的「諾貝爾獎 」。 其創建於1961年， 是位於比利時布魯塞爾的國際和獨立的質量研究所。評鑑、測試和授予超過3000種來自世界各地的商品。

NatureMedic自然醣2017年至2022年為業界唯一蟬聯六屆榮獲國際品質評鑑大會金獎的褐藻糖膠品牌。自然醣褐藻糖膠堅持使用最高品質的原材料，致力於提供顧客滿意的優質產品。連續獲得六屆世界最高品質評鑑機構 - Monde Selection 國際品質評鑑大會的金獎認可，更說明了NatureMedic自然醣承諾提供顧客傑出品質的產品。

NatureMedic自然醣褐藻糖膠3-PLUS是市面上含量最高的褐藻糖膠產品！結合三種高純度的褐藻糖膠精華：沖繩海蘊、裙帶菜孢子葉和墨角藻褐藻糖膠精華，更特別加入含有豐富β葡聚醣的巴西蘑菇菌絲體精華物。膠囊裝更含有益生菌和啤酒酵母，有效維持腸道健康。濃縮液更添加維他命A, C, D, E, B2和B6，維持身體的健康功能。膠囊裝和濃縮液分別含有40克和110克高純度褐藻糖膠。與同類型的領先品牌相比，NatureMedic自然醣褐藻糖膠3-PLUS至少高出50%以上含量！製成品更通過美國食品和藥物管理局（FDA）以及美國農業部（USDA）的嚴格進口檢驗。除此之外，產品更定時送至SGS做品質安全檢驗，保證產品通過輻射檢測。

NatureMedic自然醣褐藻糖膠3-PLUS成份天然，沒有藥性。適用於作為日常保健、三高、手術 後調養、減輕化放療副作用、增強免疫力等的人士服用。想了解更多關於NatureMedic自然醣褐藻糖膠3-PLUS？請即撥打1-888-850-3288索取免費小冊子和試用品，或加入微信 ID: naturemedic，或瀏覽網站www.fucoidan3plus.com得到更多的優惠詳情。