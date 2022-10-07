義工凝築的長城中文學校

校長姚海蓉在家長會上致辭

本報費城 訊

作為大費城周邊最早的一所以簡體字教學的中文學校-長城中文學校，從9月份起再度恢復線下教學如期開學。長城從1996年由首任校長依慧建校伊始，見證著華人 的義工奉獻精神。

9月25日，校委會和理事會召開家長會，一大段名單、一串串數字和一樁樁活動後面，是一個個義工的無私付出，凝築了今日的長城中文學校。這些義工基本上多是身為家長的熱心人士，以身作則地帶動了一批批青少年學生義工，用一腔熱血在海外弘揚中華文化，運行著一所讓華二代受益終身的中華學堂。

家長會先由Beryl Hu介紹了學校財務報告，接著校委會和理事會成員和大家一一見面。校委會成員為：校長姚海蓉、副校長萬應傑和徐永江、CFO財務總監Beryl Hu、POD主管龐軍、青年義工Liz Sun、技術兼網絡主管余曉明和王文金，學校理事會主席莊嵐，秘書長Lily Gao。

副校長萬應傑介紹學校設有中文、中文口才演講班、中國畫、計算機編程、數學、空手道、手工、瑜伽和國際象棋等40多種課程，註冊學生約220人。之後副校長徐永江介紹了關於學費等方面事宜。

最後校長姚海蓉介紹了長城中文學校按照學校傳統和慣例每年所進行的活動。包括春節聯歡會和遊園活動、YCT和HSK考試、作文比賽、演講比賽、識字比賽、畢業典禮和家庭聯誼會，以及家長委員會的活動。她希望家長們都能積極參與學校的義工活動，學校為義工們申請美國 「總統義工服務獎」（The President‘s Volunteer Service Award）。她還當場為獲獎義工們頒獎。

學校由家長中的自願者管理。學校的決策機構是理事會，由理事長負責。管理機構是校委會，由校長負責，所有校管理人員都是義務無償服務。

長城中文學校位於費城西郊，每週日上課。校委會希望有更多學生來上課，鼓勵更多的家長加入義工團隊，讓這座海外長城繼續綿長發展。【攝影 ：郭超，撰稿：彭麗娜】