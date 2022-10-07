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資料科學專家實訓營 即將開營　為您搭起通向高薪工作及北美大廠的橋樑

新澤西訊

本報新澤西

  TEI國際教育機構日聯合美國專業資料科技公司FocusKPI，精心打磨、日前重磅發佈資料科學專家實訓營專案，致力於提高北美留學生求職能力，搭起通向高薪工作及北美大廠的橋樑。

  本場發佈會的嘉賓有TEI國際機構創始人及CEO，Barbara Liang女士；FocusKPI 創始人，董事長，Fortelligent 公司聯合創始人Peter先生；FocusKPI 客戶分析總監Yujie先生。會議由TEI國際機構中國區總經理Alice Xing女士主持。

  開場嘉賓Barbara Liang女士談及此次項目的初衷，講述了自己從求學時代的留學生到初入職場的新人，再到如今能夠在美國擁有自己的事業，所經歷的困難和現在的留學生們“感同身受”，才有了這份想要傳承、幫助後輩的情懷與責任。同樣曾作為留學生遠赴異國求學的Peter先生和Yujie先生也一樣懷揣著對於當下留學生們的深厚情懷，無論是從專案理念，專案目標，還是具體內容體系的搭建，都始終精准聚焦國際留學生北美求職的痛點與需求，希望通過該專案幫助年輕一代快速成長。

  專案培訓的亮點圍繞“在實踐中學習”這一核心理念，導師們按照大廠的人才畫像、崗位要求以及面試問題，通過世界500強沉浸式項目實踐，為學員提供精准實訓，説明學員掌握資料科學相關硬技能，最大可能地提高被聘用的可能性。在100個小時量身定制的實訓中，通過模擬工作場景沉浸式學習，幫助學員實現既定的工作目標，培養學員收集資料，分析資料及形成自己觀點的能力，成為合格的資料專業人才。同時，學員跟隨項目進行學習並通過評估測試，便可獲得行業認證的技能資格證書。比如Tableau Desktop Specialist，Microsoft 認證的Azure Data Fundamentals 等。

  如果你夢想進入北美大廠，想在美國獲得前景廣闊、待遇豐厚的穩定工作，歡迎加入資料科學專家實訓營，完成由職場小白到資料專家的蛻變，進入500強企業工作不是夢！首期實訓營即將開營，名額有限，報名或專案更多資料，請聯繫TEI國際機構項目總監劉先生 732-309-5352。

留學生 新澤西 教育

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