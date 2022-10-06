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共築創新平台 建設美好未來 美中藥協年會圓滿召開

新澤西州訊
2020-2024 SAPA 會長合影：從左至右依次為武劍博士(2023-2024)，李永梅博士(2022-2023), 陳曉東博士(2021-2022), John Sun博士(2020-2021)。(SAPA)
2020-2024 SAPA 會長合影：從左至右依次為武劍博士(2023-2024)，李永梅博士(2022-2023), 陳曉東博士(2021-2022), John Sun博士(2020-2021)。(SAPA)

2022年美中醫藥開發協會(SAPA)第30屆年會於9月30日至10月1日在新澤西州Somerset舉辦。SAPA作為北美最大的華人製藥和生物技術專業協會之一，一年一度的年會是眾多在美醫藥界人士翹首以盼的盛會。時隔三年，來自醫藥界各個領域的同仁們終於又能在新澤西面對面歡聚一堂，殊為不易。本次年會邀請到70位行業專家發表演講，吸引了30多家企業參展，超過500人現場參會，300人遠程參會。本屆年會的主題是「為醫藥和生物科技的創新和發展提供平台」。為期一天半的大會在兩個主會場和七個分會場中分別進行，內容涵蓋從研發臨床到商務拓展等醫藥行業的各個環節。

大會邀請到眾多醫藥界和學術界的著名學者和公司高管發表主題演講。尤其令人矚目的是獲得2021年諾貝爾化學獎的普林斯頓大學的David MacMillan教授。他為參會者生動地講述了研發不對稱有機催化的靈感是如何產生的，及其對製藥領域的影響，並以足球名將Zlatan Ibrahimovic的臨門一腳將複雜的科學道理講得淺顯易懂。

MacMillan將全部諾獎獎金用於成立以他父母命名的基金會，專門資助貧困生進入大學。這讓觀眾感受到科學巨擘的崇高人格魅力。Merck的副總裁Kevin Campos博士以他與兒子創造變形金剛變身服裝的故事為例，講述創新意識的重要性，並以Merck抗病毒藥的實例講解包括多項諾獎成果在內的酶進化技術和手性有機催化在藥物快速生產中的應用，闡釋創新應該不懼困難，勇敢向前。

BMS的公司事務執行副總裁Michelle Weese 分享她個人作為少數族裔在亞特蘭大鄉間長大感受到的不公正待遇，深深感動觀眾。她進一步肯定亞裔在醫藥領域發展的突出貢獻，並鼓勵每個人在工作和生活中積極發聲，爭取平等權利，為創新添磚加瓦。

主題演講部分，大會主辦方邀請多位明星企業高管分享，其中麥肯錫合夥人Guang Yang博士深入探討細胞與基因治療(CGT)的機遇和挑戰，博騰生物製藥CEO王泱洲博士介紹CDMO對CGT發展和創新的重要性，百濟神州全球研發負責人汪來博士分享百濟神州新的生物技術製藥模式是如何使公司為全球更多患者創造更具影響力、負擔得起和大眾可及的藥物。

爐邊對話中，大會不僅邀請IQ Consortium領導者們討論該聯盟如何與製藥公司合作制定戰略並解決整個行業面臨的挑戰，還邀請學術界和醫療保健領域的先行者，包括拜登政府癌症登月藍絲帶小組聯合負責人Elizabeth Jaffee 博士，分享關於癌症健康公平的過去、現在和未來狀態的經驗和觀點。

為表彰對科學、教育和工業界發展的貢獻，今年的SAPA傑出成就獎授予MacMillan博士和Merck Research Laboratories總裁兼Merck執行副總裁Dean Li博士。李博士與大會遠程連線感謝SAPA多年來對製藥領域的付出與貢獻，並向SAPA致以他最衷心的祝願。SAPA 2022獎學金和生命科學教育卓越獎授予麻省理工學院大一新生 June Yin，獎勵她在高中取得的傑出成就，並支持她在醫療保健領域追求夢想。

SAPA年會的七個平行會場涵蓋製藥和生物技術領域的重磅熱門話題，包括新興治療方式和細胞和基因治療的最新進展、路演優秀項目會展及創業者成長助力中心、藥物研發最新趨勢、精準醫療、臨床試驗數據分析、發展趨勢與監管，以及CEO論壇關於跨越全球公共衛生危機的研討。其中，新興治療模式和細胞和基因治療的最新進展，由該領域公認的專家介紹在各個階段關於細胞和基因治療的快照和深刻見解，從開發AAV載體的挑戰、全球監管的思考、生物標誌物、分析和臨床策略優化到如何評估和投資細胞和基因治療的未來。

CEO 論壇邀請八位成功的企業家分享如何在當前市場和監管動態下，通過全球化方式加速創新和藥物開發的戰略規劃，以及如何建立和發展成功的生物技術公司。該論壇話題響應熱烈，觀眾爆滿，會後仍然討論不絕。路演優秀項目會展及創業者成長助力中心分會場，則不僅展示了來自6月SAPA 投資論壇和路演活動的初創公司獲勝者，還舉辦一個互動性很強的創業培訓課。通過自由問答，觀眾從著名的成功投資人，Turret Capital Management的創始人和管理合夥人Daniel Chai博士以及其他經驗豐富的CEO和領導者獲得他們最頭疼的創業和職場問題的答案。

其餘的平行會場分別深入研討藥物研發外包服務中遇到的衝突突和機遇，充滿前景的新藥物分子，精準治療和數據分析技術的臨床應用等，最近一年來醫藥領域最激動人心和有長足進步的領域及話題。通過一天半的大會，現場和在線的與會者們收獲很多關於科研、技術、職業、市場和行業趨勢的知識和深刻見解。

除了全體會議和平行會場之外，年會還為求職者舉辦方便實用的求職會，與來自30多家公司的招聘人員進行一對一交流。有約30家醫藥企業及供應商宣傳相關的產品和服務，並有午餐學習會研討當前的市場和投資趨勢，以及社交活動和聯誼晚會，為與會者提供建立未來聯繫及合作的平台。

年會還揭曉新一屆會長和執行委員會成員選舉結果。武劍博士當選2023至2024年度會長。李永梅博士順利從陳曉東博士手中接過會長的接力棒，將帶領SAPA開始讓人期待的又一年。新的會長辦公室和執行委員會將繼續努力為整個SAPA社區以及製藥和生物技術領域服務。

在過去一年(2021-2022)，SAPA總部和各個分會共舉辦近40場精彩活動，為醫藥科學和生物技術、公共衛生教育的進步貢獻巨大力量，促進創業、醫療投資和業務合作及製藥行業的職業發展。年會結束時，陳曉東博士、李永梅博士、John Sun博士、武劍博士對所有組委會和志願者付出的努力和貢獻表示感謝，並對優秀成員進行表彰。他們還感謝贊助商對SAPA發展和活動的持續支持和參與。在接下來的一年，SAPA將繼續提供合作交流的平台，組織更多有影響力的活動，為社區成員服務，促進整個製藥和生物技術行業的發展。SAPA歡迎更多朋友加入，SAPA主頁：https://sapaweb.org/。

(文：劉佳穎，圖：楊得犀、宋越、袁天宇、馬彥、黃朔)

10月1日會議組織者及主旨演講嘉賓合影。(SAPA)
10月1日會議組織者及主旨演講嘉賓合影。(SAPA)
9月30日會議組織者和主旨演講嘉賓合影。(SAPA)
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近30家公司參加SAPA 2022年會。(SAPA)
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10月1日爐邊談話癌癥治療醫療公平嘉賓合影。(SAPA)
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9月30日 IQ Consortium 爐邊談話嘉賓合影。(SAPA)
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主旨演講嘉賓2021年諾貝爾化學獎獲得者David MacMillan教授。(S...
主旨演講嘉賓2021年諾貝爾化學獎獲得者David MacMillan教授。(SAPA)
10月1日主會場各界同仁濟濟一堂。(SAPA)
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