新州議會表決過關 州長墨菲密友普拉金任檢察長

新澤西州參議會日前以24票對10票通過人事任命，批准州長墨菲的密友普拉金正式接任州檢察長職務。（美聯社）

新澤西州參議會日前以24票對10票通過 人事任命，真除州長墨菲的密友普拉金 (Matthew Platkin)接任州檢察長，當天表決時三名共和黨 人 站在民主黨一邊，對此人事命令投下贊成票。

35歲的普拉金2月被墨菲任命為代理檢察長，如今成為第62任州檢察長後表示：「我承諾繼續致力於結束槍枝暴力，加強執法部門與廣大民眾間的信任和保護居民權益。」

檢察長是美國最有權力的州級官員之一，普拉金扶正標誌著他在迅速崛起的途中又向前邁出一步。他的同事和批評者都認為他精明，律師界工作八年後，在墨菲2017年競選州長時加入競選團隊，開始步入新州 政壇。

普拉金曾為墨菲的早期顧問之一，是州長辦公室的首席律師，去年離開私人執業。他今年2月被提名為代理檢察長後表示，保證將利用最高執法部門主管的地位來彌合警民關係，「我們必須承認，太多人感到警民間的信任斷裂，我們要為修補信任而加倍努力。」

普拉金沒有檢察官 的任職經歷，但墨菲認為他的法律技能嫻熟，對主管州警、郡檢察官、州法律與公共安全廳和州府司法訴訟的檢察長崗位，充滿了熱情。

普拉金最近宣布成立一個新辦公室，任何違反現行州法而使用槍枝造成的死亡，都將對槍廠提出起訴。他還保證，任期內要重點打擊車輛盜竊。

普拉金如何處理一些棘手的指控，包括墨菲第一任期的競選助理凱蒂·布芮南(Katie Brennan)指控他性攻擊、新州的性教育課程以及墨菲在疫情期間下令關閉商店等，將受到密切關注。

共和黨的州參議員謝皮西(Holly Schepisi)說，他擔憂普拉金處理布芮南指控的性醜聞缺乏經驗，因此對他的表決是艱難的投票決定，最終投了反對票。謝皮西說：「普拉金很精明，有美好的前途，但作為州府的首席執法官，帶領1700人的執法團隊要有經驗，而精明不等於經驗。」