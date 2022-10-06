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新州失智男賭氣下公車 數日後陳屍路橋底

編譯洪毅／綜合報導
疑似患有失智症的54歲男子奧斯蒙森，有一晚上因為賭氣憤而離開公車，警方找尋數日之後發現他陳屍高架路橋下。（新州州警照片）
疑似患有失智症的54歲男子奧斯蒙森，有一晚上因為賭氣憤而離開公車，警方找尋數日之後發現他陳屍高架路橋下。（新州州警照片）

新澤西州警方證實，疑似患有失智症的54歲男子羅伊‧奧斯蒙森(Roy Osmundsen)據稱因為賭氣，憤而離開公車，警方找尋數日之後發現其遺體。

新澤西州媒體NJ.com報導，警方9月29日在55號州道行經韋恩蘭(Vineland)附近的一座高架路橋下，發現羅伊的屍體，就在他最後一次出現地點不遠處；警方表示，目前本案仍在調查中，無法提供太多細節。

奧斯蒙森之子丹尼爾(Daniel Osmundsen)表示，住在五月岬法院區(Cape May Court House)的父親9月27日晚間乘坐巴士返家，但是卻在路上與司機發生爭執；根據司機的說法，奧斯蒙森一時賭氣下車後，很快地就消失不見。

丹尼爾表示，奧斯蒙森苦於失智症，當天的狀況極可能與心理方面的問題有關。

奧斯蒙森最後一次的現身地為韋恩蘭附近，時間在27日晚間10時前不久；他心急如焚的家人29日還在廣發傳單，以2萬元為酬勞，希望有人能提供線索，找出奧斯蒙森的下落。

丹尼爾表示，真希望父親只是因為感冒然後一睡不起，但他一家人真不知到底父親碰上什麼事以致陳屍高架路橋下。

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