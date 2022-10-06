不想拖累家人 賓州男搶銀行吃牢飯 希望待在監獄終老

賓州60歲翁瓊斯上月搶銀行，落網後透露希望繼續待在監獄吃牢飯，以免成為家人的負擔。（提達頓谷地區警局照片）

賓州 萊康明郡(Lycoming County)60歲翁瓊斯(Robert A. Jones)上月搶銀行，落網後透露希望繼續待在監獄 吃牢飯，以免成為家人的負擔。

瓊斯3日對搶劫指控認罪，他向郡法官提拉(Ryan Tira)供稱，自己的健康狀況惡化，且已30年未與家人聯絡。

法官考量瓊斯的精神狀況，根據認罪協議判處他45到90個月不等的刑期，且須歸還2000元，關押在州立監獄。

前科累累的瓊斯是賓州哈里斯堡(Harrisburg)中途之家居民，他宣稱1990年代以來搶過24家銀行，他上月搶奪艾倫鎮大道(Allentown Boulevard)7200街區的澤西海岸州銀行(Jersey Shore State Bank)被捕。

瓊斯犯案時穿著黃色雨衣和醫療口罩 ，他把寫有「這是搶劫」的紙條交給銀行一名女性出納員，並告訴她，「記得妳受訓的內容」，瓊斯得手5000元後揚長而去離開銀行。

法院文件寫道，瓊斯離開時被攝影機拍到，他穿越停車場時脫下黃色雨衣；監視器畫面顯示，瓊斯消失後，一輛1999年式的豐田嘉年華汽車(Toyota Camry)出現，後座有黃色物體，警方依車牌查到車主為瓊斯。

中途宿舍的監視器畫面顯示，瓊斯從車中拿出一個黑色袋子並帶進室內，而他身上穿著的衣服與搶劫時類似。

當警方持搜索票上門查案時，瓊斯說：「我沒什麼好藏的，這是我的最終章。」

提達頓谷(Tiadaghton Valley)警察塞古拉(Justin Segura)說，瓊斯被告知搜索票的目的時，瓊斯答道，車輛將自證其詞。警方隨後在車裡發現黃色雨衣、醫療口罩和超過3000元現金。

瓊斯坦言走投無路，無意傷害銀行的任何人，且原以為會在犯案三、四天後才被抓，不料沒過多久就被繩之以法。

法院文件顯示，瓊斯去年6月28日假釋，該刑期源自他2008年在拉克萬納郡(Lackawanna County)犯下的竊盜案，判刑15到30年。

至於為何前往澤西海岸犯案，瓊斯供稱他已在匹茲堡、費城、蘭卡斯特等地搶過24家銀行，想到沒人認識他的地方犯案；州與聯邦法院紀錄顯示，瓊斯有多項竊盜前科。