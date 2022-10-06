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新法通過 新州汽車監理會增電話服務

編譯徐薏茹／綜合報導
新澤西州眾議會3日以70比1票通過一項法案，要求新州汽車監理委員會成立電話服務中心回答民眾問題，但參議會尚未討論該案。圖為汽車監理委員會辦事處外大排長龍。(abc7ny電視台截圖)
新澤西州眾議會3日以70比1票通過一項法案，要求新州汽車監理委員會成立電話服務中心回答民眾問題，但參議會尚未討論該案。圖為汽車監理委員會辦事處外大排長龍。(abc7ny電視台截圖)

新澤西州眾議會3日以70比1票通過法案，要求新州汽車監理委員會(Motor Vehicle Commission，MVC)成立電話服務中心，引導駕駛人到監委會網站或協助民眾處理線上業務，並回答問題。

這項兩黨支持的法案訂定MVC的電話服務中心於平日上午8時30分到下午4時30分營運，並要求提供英語及西語服務。

法案共同提案人、民主黨籍州眾議員蒙恩(William Moen)表示：「成立電話服務中心將給予民眾有用的工具，讓他們需要使用汽車監委會的線上服務時能夠依靠。」

2020年初疫情爆發前四個月監委會關閉，並於同年7月重新開放，大批民眾在監委會外大排長龍，2020年11月MVC將50%以上的業務轉移到線上，以減少在各個汽車監委會機構外排隊的人潮。

MVC在2020年10月推出線上系統，提供民眾預約辦理實體業務。

雖然MVC已經補充許多資訊幫助駕駛人造訪網站，但只有一人負責目前的MVC服務專線，等待時間過長引起民怨，一些人在社群媒體貼出等待時間的手機螢幕截圖抱怨。

蒙恩表示：「用戶在瀏覽MVC網站時遇到困難很常見，電話服務中心會給需要的人額外協助，幫他們排除困難，成功完成線上業務。」

法案也要求MVC保留與公開電話服務中心績效的每季數據，包括通話數、單人等待時長、通話目的、通話時長。

一項相似的法案正在州參議會等待交通委員會審理，法案須經由參眾兩會協商通過，再交給州長墨菲(Phil Murphy)簽署。

汽車 新澤西州 社群媒體

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