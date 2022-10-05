紐約男用假帳戶、空殼公司 盜走新州食物銀行19萬支票

博根郡檢察官穆賽拉表示，39歲男子阿維爾扎諾被控竊取給新澤西州食物銀行的19萬4000元支票。(取材自推特)

一名39歲男子被指控攔截給新澤西州 食物銀行的19萬4000元支票 ，並將竊取的錢財存進與另一人合開的詐騙 銀行帳戶，該男子面臨偷竊與其他指控。

博根郡(Bergen)檢察官穆賽拉表示，這名來自紐約布魯克林的詐騙犯阿維爾扎諾(Adriano Averzano)9月27日被控二級洗錢、二級欺詐盜竊、二級盜竊、四級身分盜竊、同謀罪等罪名。

博根郡官員寄送給「食物行動中心」(Center for Food Action)新澤西分部的支票被阿維爾扎諾竊走。

根據書面證詞內容，阿維爾扎諾6月4日與另一人合夥，以食物銀行的名義在道明銀行(TD Bank)開設一帳戶；根據指控，6月6日阿維爾扎諾在該帳戶存入一張19萬4289元的支票。

穆賽拉的聲明指出，該張支票的付款對象是食物銀行，據悉在寄給食物銀行以前被偷走。

檢察官表示：「原定收款人從未收到這張支票，而是被存放在紐約市一間金融機構。」

6月8日一筆8萬元匯款從道明銀行帳戶轉到另一個布魯克林公司Scar Cab Corp.名下的大通銀行(Chase Bank)帳戶，該大通銀行帳戶為阿維爾扎諾所擁有。

書面證詞內容顯示阿維爾扎諾多次轉帳給另一名被告擁有的其他「商業空殼帳戶」，證詞未記錄另一名被告的名字；據悉，轉帳、提款和其他各式各樣的付款是為了讓贓款看起來更像合法來源。

書面證詞載明：「調查過程中，取得了包括ATM和銀行照片等銀行紀錄。我們也有來自食物銀行的聲明。」

阿維爾扎諾與其他共犯提領資金，並用電匯消耗資金，這個複雜的詐騙案牽涉三州，包含多間空殼公司。