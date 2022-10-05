新州海灘稽查 發現73項違規

為防止水上活動意外，並避免去年8月兩名救生員海上溺斃悲劇重演，新澤西勞工廳7月至8月間對全州所有海灘展開勞動稽查，結果發現多達73項違規紀錄。(Getty Images)

新澤西 先鋒報(NJ Advance)報導，為防止水上活動意外，並避免去年8月兩名救生員海上溺斃悲劇重演，新澤西勞工 廳7月至8月間對全州所有海灘展開勞動稽查，結果發現多達73項違規紀錄。

勞工廳指出，稽查作業項目包含船隻危險評估、船隻危險評估之認證與避雷政策等，在兩個月內58次稽查行動中共 發現73起違規紀錄；其中共有44起違規紀錄的海洋郡(Ocean County)，超越了該郡先前創下的38起違規的紀錄，另外孟莫斯郡(Monmouth)16起、大西洋郡(Atlantic)五起。

州政府未公布違規海灘，同時勞工廳還發布了32份關於船舶或閃電規避的警告函及26份強制令，並指出只要在限定時間內完成改善，州政府不會開罰。

促發勞工廳加強稽查的關鍵是兩名救生員在水上活動時不幸死亡的事故，16歲的英弗羅(Norman Inferrera III)在五月岬(Cape May)的雷丁大道海灘(Reading Avenue Beach)搭乘巡邏艇巡視洋面時，因巡邏艇翻覆不幸溺斃；19歲的品托(Keith Pinto)則是在大洋郡柏克萊(Berkeley)的白沙灘(White Sands Beach)遭閃電擊中而死，兩起事故都發生在去年8月。

負責本次勞動檢查的勞工廳廳長亞薩羅-盎格魯(Robert Asaro-Angelo)說：「兩位不幸死亡的救生員是這個社區、救援隊乃至於整個州的英雄；他們為保護所有到此沙灘戲水的遊客之安全獻出了生命；這項海灘安全勞檢是一項艱鉅但關鍵的任務，我們必須全面降低新州海岸船隻航行安全及避雷政策的風險。」

勞工廳下轄的職安健康辦公室(PEOSH)也說：「我們將加強宣傳海上活動安全的相關知識，避免悲劇重演。」