新州女監虐囚事件 14懲教人員遭起訴

愛德娜‧馬漢女子懲教所2021年14名懲教人員涉及不當管教一案，經一年調查後決定起訴；指控罪名包含串證、官方侵權、竄改公共紀錄與重傷害罪。(美聯社)

新澤西州 代理司法部 長普拉金(Matt Platkin)日前表示，愛德娜‧馬漢女子懲教所(Edna Mahan Correctional Facility for Women)2021年14名懲教人員涉及不當管教一案，經陪審團調查一年後決定起訴；指控罪名包含串證、官方侵權、竄改公共紀錄與重傷害罪。

新澤西先鋒報(NJ Advance)報導，州政府先前釋出的視頻片段顯示，2021年1月，五名全副武裝的獄警衝進監獄 牢房，暴力毆打女囚的頭部，該名女囚痛苦地蜷縮在地，不斷哭求：「別打我、別打我了。」

民主黨籍州長墨菲(Phil Murphy)委託的第三方公正機構就本次事件提出的獨立報告指出：「獄警對囚犯過度使用武力，並偽造相關文件；此外獄方沒有嚴格要求男性獄警須迴避女囚脫衣搜身場合，顯然違反規定」。

類似的虐囚事件爆發後引起社會譁然，州政府立刻解雇涉案的14名懲教人員，並同意懲教署長希克斯(Marcus Hicks)的辭呈，墨菲甚至宣布他將關閉這所監獄，不過相關時程尚未定案。

至於獄警如此暴力對待囚犯的原因，獨立報告指出是因為事發前一天一些囚犯共謀對獄警投擲尿液、糞便等穢物，引起獄警不滿；女監獄警工會負責人說：「當時被濺到的獄警非常不高興，衝突一觸即發。」

事實上，愛德娜‧馬漢女子監獄長期以來就被各種負面新聞纏身，除獄警攻擊女囚外，今年7月也發生一起未完成性別置換手術的跨性別囚犯在獄所內與另兩名女囚性交，致使這兩名女囚懷孕的消息。聯邦司法部因這些事件認定愛德娜‧馬漢女子監獄官員疏於保護囚犯免遭性虐待，且未積極保障受刑人的憲法權利，8月時指派聯邦監察員進駐該監獄嚴密監控。