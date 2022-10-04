法官裁定德拉瓦「郵寄投票法」違州憲 期中選舉不得採用

德拉瓦州 衡平法院(Delaware Chancery Court)副主審法官庫克 (Nathan Cook)裁定，德拉瓦州今年稍早實施的郵寄投票法(vote-by-mail law)違反州憲，今年11月即將舉行的期中選舉不得採用郵寄投票。

民主黨籍州議員全力推動下，郵寄投票法不到三個月便過關，今年6月在德拉瓦州議會表決通過。不過，庫克裁定郵寄投票法違反州憲當中的一項條款，條款內容明確界定選民在哪些情況下，獲得允許得以採行缺席投票。

庫克在裁決書裡指出，最高法院與德拉瓦州衡平法院多次強調，允許採行缺席投票的條件，規定非常明確，因此根據先前判例來看，郵寄投票法企圖擴大缺席投票的使用，如此作法必須遭到駁回。

不過，庫克雖然裁定郵寄投票法違反州憲，卻同意新上路的投票日當天辦理選民登記法(same-day voter registration law)維持有效。他允許州選務局向州最高法院提出上訴期間，可繼續處理郵寄投票申請，但不能郵寄選票給選民。

原告律師茱莉安‧莫瑞(Julianne Murray)表示，法官詳細研究德拉瓦州州憲以及法院先前判例，然後才做出裁決，令人感到欣慰。她說，法官從1897年的制憲會議(Constitutional Convention)開始，然後一路研究法律條文。

莫瑞代表共和黨在今年期中選舉，角逐德拉瓦州檢察長。