美國夢碎…德拉瓦州亞裔珠寶店主被毆重傷 嫌犯被捕

39歲的嫌犯厄舍里面臨幾項指控，包括犯下重罪期間持有槍枝、一級搶劫、以及毀壞財物等罪名。(威明頓警局照片)

德拉瓦州 一名六旬韓裔 珠寶店店主上月中旬遭暴力攻擊，歹徒以手槍槍柄重擊該老翁頭部導致重傷，隨後劫走店內珠寶；攻擊當下的監視器畫面已在網路上瘋傳。

本月中旬德拉瓦州一名6旬韓裔珠寶店店主遇搶，歹徒以手槍槍柄重擊該老翁頭部導致其重傷，隨後劫走店內價值10萬元的珠寶。(abc6電視台截圖)

受害店主是德拉瓦州威明頓市(Wilmington) Solid Gold珠寶店的68歲店主，本月15日一名全身黑衣、頭戴黑帽的蒙面男子進入店內，監視器畫面顯示該男子拿出手槍，用手托住店主頸部，以槍柄毆打店主頭部。待店主倒地後，他又翻躍進櫃台，繼續以腳踹其頭部，並用鐵鎚攻擊；歹徒攻擊後盜走店內至少價值10萬元的珠寶。

店主的兒子Steve Suh表示，歹徒攻擊時間長達20分鐘，他的父親因腦內出血和嚴重腦震盪被送往加護病房急救。

史帝夫透露父親正在重新學習生活最基本的走路、閱讀和說話，「像他這個年紀的人有可能就被打死。我父親68歲，如今他的『美國夢』已經戛然而止。」史帝夫另外指出，2020年明尼蘇達州發生黑人佛洛伊德遭警跪頸喪命引發全美抗爭期間，父親的店也曾遭遇打劫，「讓他幾乎一無所有。」

本月的攻擊發生後，39歲的嫌犯厄舍里(Calvin Ushery)已被拘留，他現在面臨持槍、一級搶劫、毀壞財物等罪名。

威明頓市警察 局長崔西(Robert J. Tracy)在給福斯數位新聞(Fox News Digital)的聲明中表示：「感謝我們巡邏警官與警探的努力，得以迅速找出這起暴力事件的嫌犯並逮捕到案。我們盼望受害者和其家屬能熬過這個艱難的時刻。」

根據Money Inc調查，威明頓市是全國第五個最危險的城市，儘管犯罪趨勢下降，但仍被冠上「美國謀殺之都」(Murder City, USA)的惡名；一房地產網站將威明頓市的治安等級評為「F」。