紐約賭徒告米高梅旗下賭場要封口費 稱線上賭博頻斷線

嗜賭成性的紐約市賭徒安塔爾聲稱他在線上賭博期間，不斷面臨斷線問題，因此興訟控告大西洋城「百佳塔賭場」、米高梅國際酒店集團及其線上投注合作夥伴Entain。(紐約市警局照片)

嗜賭成性的紐約市賭徒安塔爾(Sam Antar)上周控告新澤西州 大西洋城「百佳塔賭場」(Borgata)、其母公司米高梅國際酒店集團(MGM Resorts International)及其線上投注合作夥伴Entain，聲稱他在長達九個月、逾10萬次線上賭博期間，不斷面臨斷線問題，斷線率高達五成；被告為阻止他向新澤西州賭博監管機關「告狀」，持續每個月付給他3萬元「封口費」。

現年46歲的安塔爾在向米德塞斯郡(Middlesex County)州高等法院提出的訴訟中，指控被告詐欺 、敲詐勒索和其他違法行為。安塔爾聲稱，他上網賭博時遇上斷線的時機，通常就是他拿到一手好牌的時候；那九個月，他下注超過2900萬元，損失逾數十萬元。

安塔爾的律師格拉米喬尼(Christopher Gramiccioni)表示，「間歇性遇到技術問題和高達50%的斷線率，是截然不同的事。賭場沒有按要求採取糾正措施，反而每月額外給他3萬元，目的就是避免受到監管機構的審查。」律師說，安塔爾從未聯繫執法部門。

新澤西州正在決定是否將授權網路賭博的法律再延長十年。

安塔爾曾因詐欺盜竊被定罪，他騙取親友的錢來滿足他的強迫性賭博習慣，11月就要去坐牢。他也是「瘋狂艾迪」(Crazy Eddie)消費類電子產品連鎖商店老闆艾迪安塔爾(Eddie Antar)的姪子，艾迪安塔爾已於2016年過世，他生前曾騙取投資 者逾7400萬元。2013年安塔爾自己曾因一椿涉及22萬5000元的詐欺性投資騙局，被聯邦當局判處21個月徒刑。

安塔爾在訴訟中說，他有時連續24小時都上線賭博，2020年1月他曾在16天內下注超過500萬元。在訴訟涵蓋的九個月期間，他於線上下注超過10萬次；但安塔爾說，他目前沒有賭博，最後一次下注是2021年2月3日。