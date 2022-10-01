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詭異劣行 新州男子天天到前妻墳撒尿

記者胡玉立／綜合報導
新澤西州一名男子被控幾乎天天去前妻琳達‧托雷洛的墳墓上小便，經托雷洛的兒子聯繫警方、安裝攝影機之後，才被揭穿。（WKRC電視台截圖）
新澤西州一名男子被控幾乎天天去前妻琳達‧托雷洛的墳墓上小便，經托雷洛的兒子聯繫警方、安裝攝影機之後，才被揭穿。（WKRC電視台截圖）

新澤西州一名男子被控幾乎天天去前妻墳墓上小便。如此詭異劣行，最先是由現年43歲的麥克‧默里(Michael Murray)多次注意到有裝滿糞便的塑膠袋放在他母親琳達‧托雷洛(Linda Torello)的墳墓旁，經他聯繫警方、安裝攝影機之後，才被揭穿。

媒體報導，這椿褻瀆死者事件發生在新澤西州和紐約州交界處、有數百年歷史的塔潘歸正教會(Tappan Reformed Church)墓地。警方接受報案後，允許默里在墓地附近樹上放置錄影機，設法錄下這種行為。

結果默里赫然發現，「肇事者」竟是托雷洛的前夫所為，而且，現年68歲的他「幾乎每天早上6點14分到6點18分都會和現任妻子一起」開車造訪墓地，然後在托雷洛的墳墓上小便。

默里憤怒地向紐約郵報(New York Post)表示：「我都沒辦法和我妻子一起出去吃飯，這傢伙卻每天早上和妻子一起去褻瀆我媽的遺體！」

由於默里最早錄下的影片畫質太差，無法交給警方，所以他一周前和姊姊早上5點起床開車去墓地等待，默里將手機放在墓碑附近，以便拍下更好的照片，姊弟躲在一個小棚子後面，親眼目睹該男子撒尿惡行，默里說：「我躲著的時候一直氣得發抖，姊姊氣到哭了。我覺得好噁心，非常生氣。說不定他已經在那裡小便五年了，我們只是因為看到糞便才發現的。」

托雷洛在2017年因癌症過世。那個天天到她墓前撒尿的男子，其實只在1970年代與她有過短暫婚姻，而且當初是在她懷孕時離開，還堅稱孩子不是他的。但紐約郵報指稱，DNA測試證明，該男子確實是孩子的父親，托雷洛後來再婚。

默里指稱，該男子完全沒有和親生女兒有任何聯繫，除了今年稍早，男子遇到女兒時，曾說他希望她死了，並咒罵她和她母親。

奧蘭治鎮(Orangetown)警方稱，奧蘭治鎮警局已對該男子提出公開小便的指控，調查仍在進行中。

新澤西州 癌症 紐約州

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