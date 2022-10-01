講納粹史被停職 新州歷史教師告學區

新澤西州博根郡(Bergen County)一名歷史課教師日前控告曾任教學區霸凌 ，他因在課堂上講述納粹 歷史遭學生家長投訴，結果從今年2月被停職至今。

公園嶺鎮(Park Ridge)53歲居民威爾許(Robert Welsh)向法院控告說，他在歷史課上講授納粹史和希特勒的興衰，並布置畫一張宣傳海報的作業，結果被木崖湖(Woodcliff Lake)學區認為是違反新州禁止騷擾、恐嚇和霸凌的法律。

威爾許在木崖湖學區任教22年，是木崖初中七年級的社會學教師。他在課堂講納粹符號的歷史，說這個符號以前是印度教的標誌，後來被納粹用做極權主義的符號，成為邪惡的象徵。

訟案說，威爾許教這門課已經10年，按照課程大綱，學生要畫一張海報或政治漫畫，以反映政府官員和公民的觀點。

威爾許是今年2月1日至2日上的這堂歷史課，3日他被學區主任叫到辦公室，說當地社區的猶太人對他的歷史課極為不滿，要求他平息學生家長的情緒。

威爾許致函學生家長說，歷史課講述希特勒是必要的，但對可能造成家長的誤解表示歉意。信件交給學區後，學區主任認為解釋得不夠，一直沒有發給學生家長。威爾許2月7日被要求帶薪停職，學區至今仍未說明何時結束。

停職後，學區對威爾許展開了騷擾、恐嚇和霸凌調查，3月認為他違反州法。威爾許提出上訴，4月14日舉行聽證時，他和律師做了說明，但不允許他向證人提問。