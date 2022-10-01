房貸歧視 新州湖地銀行1300萬和解

新澤西的湖地銀行被控在受理房貸時，蓄意不借錢給非裔和西班牙裔，為此同意支付1300萬元和解。(取材自臉書)

新澤西州 湖地銀行(Lakeland Bank)被控在受理房貸時「畫紅線」(redlining )，蓄意不借錢給非裔 和西班牙裔，本周為此同意支付1300萬元，與司法部達成和解協議。

新澤西州聯邦檢察官辦公室(U.S. Attorney's Office for New Jersey)在同意書中說，湖地銀行蓄意不服務紐瓦克(Newark)多數非裔和西班牙裔借款人的信貸需求，不讓這些借款人獲得房貸，卻對白人區積極採取行動滿足其信貸需求。

湖地銀行同意和解，但稱並沒有任何不當行為。

官員表示，「畫紅線」是在地圖上畫線區隔出哪些地區不提供服務，湖地銀行這項行為從2015年起至少延續到2021年。新澤西州聯邦檢察官塞林格(Philip R. Sellinger)在記者會上表示，其他銀行或借貸機構所受理非裔和西班牙裔申請數量通常是湖地銀行的五倍左右。

塞林格說，畫紅線歧視已被法律禁止數十年，如今卻依舊存在。

艾塞克斯郡(Essex )、桑默塞郡(Somerset)和聯合郡(Union)近40家湖地銀行分行中，沒有一家位於非裔或西班牙裔社區，全部位於白人社區。

在和解協議下，湖地銀行將至少投資1200萬元貸款 補貼基金，以增加對非裔和西班牙裔社區居民提供房貸、房屋裝修貸款和重新貸款；此外，該銀行必須在有色人種社區開設兩家新分店，其中一家在紐瓦克。

湖地銀行還被要求花費75萬元打廣告、外展並進行消費者教育，另花費40萬元發展社區夥伴關係、提供服務以便居民申請房貸。

司法部民權司助理檢察長克拉克(Kristen Clarke)說，終結畫紅線歧視是縮小有色人種社區與其他社區財富差距日益擴大的原因之一。