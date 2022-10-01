新州成立VIVA 幫助犯罪受害者

新澤西州 當局宣布成立新部門「暴力干預及受害者援助部」(Division of Violence Intervention and Victim Assistance，簡稱VIVA)，幫助犯罪受害人，以及遭遇性虐待和家暴 的倖存者。

官員表示VIVA由性暴力倖存者的重要權益人士帶領，部門成立用意在於「透過更好的方式處理犯罪受害者與創傷倖存者的需求，以預防未來暴力。」

新澤西州代理檢察長普拉金(Matthew Platkin)援引國家司法研究院(National Institute of Justice)2021年的一份報告，該報告表明暴力犯罪 的受害人有更高的可能性發展出暴力行為，「確保我們重要的受害者服務有一個系統化並且在全州實施的方法，不僅是為受苦及損失的人做出正確的事，也是讓我們社區更安全的有效策略。」

新部門包括四個主要辦事處，包括暴力干預及預防辦公室(Office of Violence Intervention and Prevention)，以及在各個刑事司法程序階段協助受害人的辦公室。

成立VIVA的宗旨也包括解決長期以來新州執法部門處理性暴力受害者協助事宜的弊病；州長墨菲(Phil Murphy)在第一個任期期間受到批評，其政府團隊對於一名前員工提交的性暴力投訴處理不當，導致成立議會調查並舉辦公開聽證會。