張亞中「救國救黨救兩岸」 確保兩岸和平發展

本報新澤西 訊

孫文學校校長張亞中，應新澤西台灣同鄉聯誼會邀請，日前在 Iselin的APA Hotel舉行「救國救黨救兩岸」訪美請益座談，與參加餐會的200僑民探討如何為兩岸和平搭橋，共同「弘揚孫文思想，深耕中華文化，推動兩岸和平」。結束前張亞中與來賓同唱「中華民國 頌」。

張亞中表示，兩岸的情勢是歷史造成的，大陸爭的是台灣的代表權，軍機越過海峽中線，飛彈掠過台北上空，媒體也提出台灣是最危險的地區，美國通過了台灣政策法，台灣正在面臨一場兩岸可能發生的衝突，兩岸關係兵兇戰危，迫在眉梢，甚至有亡國的危險。

張亞中提到目前的歷史教育侷限於「台灣史」，他在歷史課綱上不斷的奮鬥，參與教育部課綱審查，一路挫敗，所以自行發行課綱，仍不被允許，非常沮喪。

談到國民黨 內部的問題，張亞中表示，我們是愛國民黨，愛中華民國的，說到這裡，現場鼓起如雷的掌聲，但是他不諱言冰凍三尺，非一日之寒，所以他提出「救國、救黨、救兩岸」的和合論，以兩岸「主權共有、治權分立」為基礎，「一中三憲、兩岸統合」為內涵，確保兩岸和平發展，中華民國的主權與尊嚴，台灣的安定與繁榮。

來賓們在Q&A時段紛紛提出問題，我們能夠做什麼來幫助台灣，政黨團結、國家名稱、以及選舉監督等等問題，張亞中一一提出他的處理方法。餐會中義賣張亞中的著作當場全部售罄。

全美台灣同鄉聯誼會2023年年會主席黃秀梅表示，新州挺中華民國的心是強大的，這次之所以要把場面做這麼大，就是想要讓國民黨看重新澤西，新澤西人是關心國民黨，關心台灣的。