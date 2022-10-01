葉樂律師談投資移民重大利好政策 Concurrent Filing

本報新澤西訊

如果你剛入讀美國大學，希望將來留在美國工作生活；如果你很幸運抽中了工作簽證 ，又不想被雇主低價捆綁；如果你已經畢業，目前還沒有找到工作，急需綠卡 “維持身份”；如果你已經工作，發現周圍有綠卡的同事的工資比你高出不少，投資移民新法案中的利好政策Concurrent Filing將會解決這些問題。

美國國會通過了《EB-5改革與誠信法案》(EB-5 Reform and Integrity Act of 2022)， 正式重啟EB-5區域中心法案，並對原有法案進行了一系列改革。其中最重大的利好政策當屬EB-5新法案中新增的Concurrent Filing，即允許在美國有合法長期簽證的EB-5申請人在綠卡有名額即無需排期的情況下，在美國同時遞交I-526申請以及I-485申請。Concurrent Filing好處眾多，而這些優勢都是其它通常需要排期的職業移民類別如EB-1, EB-2, 及EB-3所不具備的：如在I-526申請期間獲得合法留美身份、獲得美國工作許可EAD, 申請旅行證travel document不受簽證有效期限製自由出入境，以及鎖定孩子年齡以免超齡等。

該所最近收到很多來自F-1留學生及H-1B工作簽證持有者關於Concurrent Filing的諮詢，本文會為大家詳細分析一下EB-5新法案下如何使用Concurrent Filing及其流程和優勢。

EB-5投資移民得申請流程和其它職業移民類別一樣，通常分為二步：第一步即投資移民申請I-526階段; 第二步即I-526獲批後，在美國有合法長期簽證的申請人遞交I-485調整身份申請，或者在美國境外的申請人進入申請移民簽證的流程。I-485或移民簽證申請批準後，申請人及家屬即獲得綠卡。對於在美國境內的申請人來說，遞交I-485後，就可以在美國合法居留直到綠卡批準。在此期間，申請人可以同時申請EAD工作許可,和旅行證Travel Document/Advance Parole, 即可在等待綠卡批準期間合法工作及出入境。

在投資移民法改革前，投資移民申請時不允許Concurrent Filing的。即使綠卡有名額及沒有排期，申請人也必須等待I-526批準後才能遞交I-485。這種情況下，加之之前幾年投資移民漫長的審批時間及排期，投資移民對於中國投資人來說幾乎是遙遙無期。在新的政策下，在綠卡有名額或者根據綠卡排期表表B允許遞交I-485申請的前提下，移民局 是允許在美國有合法簽證的EB-5申請人在I-526申請未獲得批準時提前向移民局遞交I-485調整身份申請，即同時遞交申請（Concurrent Filing）。在兩個申請批下來後，EB-5申請人會直接獲得臨時綠卡。EB-5申請人使用Concurrent Filing的前提是：

•申請人的綠卡有名額或者根據遞交的當月表B日期允許遞交I-485申請，即沒有排期；

•申請人（包含主申請人和家屬）在美國境內，且有合適遞交I-485申請的合法身份；

•申請人同時遞交I-526申請與I-485申請，或者I-526申請仍然在審批中；

•申請人沒有其他不允許遞交I-485申請的情況，如不滿足J-1簽證歸國兩年的要求。

根據國務院最新10月簽證排期表，如果投資TEA (targeted employment area)包括農村，高失業率地區即基礎建設項目，中國大陸出生的申請人沒有排期。換言之，在美國有合法簽證的中國申請人如果投資此類項目，就滿足Concurrent Filing的要求，可以同時遞交I-526和I-485。遞交後隨即獲得合法居留權，不再受簽證有效期的限製。

另外值得指出的一點是，雖然新的政策允許同時遞交I-526和I-485， 但是對於之前已經遞交了I-526,即I-526在審批中 pending的申請人在沒有排期的情況下是否可以補交I-485卻沒有明文規定。但是，移民局官網最新更新了I-485遞交位址的網頁，加入了“對於已批準或pending的I-526申請，遞交I-485時必須附上I-526的批準通知或收據通知”相關文字。間接說明瞭移民局允許沒有排期的申請人，在I-526 pending時遞交I-485申請。根據這一最新政策解讀，該所為一位在新法案出臺前遞交了I-526申請的印度申請人及家人遞交了I-485申請，為這位L-1簽證即將過期的申請人及時取得了合法居留權和工作許可，也鎖定了她即將年滿21歲的女兒的年齡，確保她可以和父母一起獲得綠卡。

該事務所專業提供EB-5投資移民，EB-1A傑出人才移民，各類親屬移民和職業移民，L-1,H-1B及其它各類簽證移民法律服務，經驗豐富，批準率100%，歡迎垂詢。由於Concurrent Filing規定較新也比較復雜，如果您需要遞交Concurrent Filing，務必先諮詢專業律師。葉律師會根據您的具體情況，找到最合適您的申請方案。聯系方式：1501 Broadway (Times Square) 12th Fl, New York, NY 10036，電話：646-450-6603，中國免費直撥電話：167-272-63493， 電郵: [email protected], 網站：www.leyelaw.com