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火焰燒烤 & 豪華海鮮自助餐閃亮登陸新州　開業典禮吸引數百名流、食客嘗鮮

新澤西訊
火焰燒烤&豪華海鮮自助餐廳開業，莫里斯郡長湯瑪斯、東漢諾瓦市長約瑟夫等嘉賓前來剪綵。
火焰燒烤&豪華海鮮自助餐廳開業，莫里斯郡長湯瑪斯、東漢諾瓦市長約瑟夫等嘉賓前來剪綵。

本報新澤西訊

  位於東漢諾瓦市East Hanover的火焰燒烤&豪華海鮮自助餐Flaming Grill & Modern Buffet 2022年9月26日下午4:30舉行盛大開幕剪綵儀式，參與剪綵的當地官員陣容強大，包括莫里斯郡郡長湯瑪斯·馬斯特朗吉洛Thomas J. Mastrangelo、東漢諾威市市長約瑟夫·帕努洛Joseph Pannullo、阿靈頓山市長麥克·斯坦茲利斯Mike Stanzilis、東漢諾瓦議會主席布羅考Brokaw、莫里斯縣商會主任溫蒂·龍Wendy Long、東漢諾威市議員邁克爾馬托萊利Martorelli等。

  剪綵儀式由皮特·佈雷斯洛Peter Breslow主持，各位嘉賓一起觀賞了由許家精武隊帶來的精彩舞獅表演。鑼鼓喧天、祥獅狂舞，預示著開業吉祥、生意興隆。約瑟夫市長、湯馬斯郡長和飯店總經理喬·陳Joe Chen 、公司公關主任杜博Du Beau一起剪下開業紅綢後，嘉賓與食客一起進入寬敞的大廳，盡情享受海鮮壽司等美食。 該店為了真誠回饋社區，當天邀請了當地抗疫有功的急救、醫生、護士等醫院工作人員免費光臨。同時為感謝各界朋友前來嘗鮮，開業飲料免費。

  Flaming Grill & Modern Buffet主要提供海鮮、鐵板燒、壽司等高品質菜式。該店是新澤西州第一家分店。餐廳裝潢精緻，面積達10000 英尺，可容納400人。還有可容70人和100人的兩個派對區域，方便家族、團體、公司等聚會。全店有十個自助餐台、360多種食物，主打菜式包括： 高端海鮮(龍蝦、雪蟹、藍蟹、小龍蝦、大蝦、海瓜子、扇貝、章魚、貽貝等)；壽司刺身、鐵板燒；美式（牛扒、排骨、火腿等）；日式冷熱菜、日式鐵板鮭魚、中式清蒸龍利魚、烤鴨、蔥油生蠔、蜜汁核桃蝦、麻團小吃等， 及各類果凍，水果和冰激淩等。是喜歡海鮮和日式壽司的朋友最佳選擇。

  午餐從週一到週五的上午11點到下午3點30分提供，成人13.99美元，3-6歲兒童6.59美元，7-10歲兒童8.59美元。晚餐在週一至週四下午3:30至10點，週五下午3:30至10:30，以及週六和周日全天提供，成人24.99美元，3-6歲兒童14.59美元，7-10歲兒童16.59美元。公司網站https://fgmbuffet.com；餐廳地址：  240 Route 10 West, East Hanover, NJ 07936 ；餐廳電話：973-887-8888【圖文報導：劉偉】

開業嘉賓祝賀新店開業，並盛讚餐廳食物與廚藝。前中為約瑟夫市長，前右為湯瑪斯郡長。...
開業嘉賓祝賀新店開業，並盛讚餐廳食物與廚藝。前中為約瑟夫市長，前右為湯瑪斯郡長。立者為餐廳總經理喬•陳。

新澤西州 核桃 美食

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