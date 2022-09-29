賓州華人僑團聯盟慶祝中國國慶 費城市政廳升五星旗

費城市長代表赫斯向賓州華人僑團聯盟代頒發市長表揚狀，由聯盟執行主席沈丕權（手捧賀函右）、秘書長朱楓（手捧賀函左）接收。

9月28日，為慶祝中華人 民共和國成立73週年，賓州 華人僑團聯盟（以下簡稱「聯盟」）聯手費城 市政府，在市政廳前舉行五星紅旗升旗儀式。73載風雨兼程，團結奮鬥，成就了如今的璀璨中國，賓州各界華人華僑共同祝福祖（籍）國繁榮昌盛。

上午10時許，市政廳大樓廣場前，身著盛裝的表演團隊首先用舞蹈、太極等表演為祖（籍）國生日獻禮。數百名華人華僑手揮中美兩國國旗，激動不已。

聯盟執行主席沈丕權歡迎大家參與升旗活動，感謝給予支持的各界僑團及商家，還有默默付出的眾多幕後義工。在美國國歌聲前奏中，宣佈升旗儀式正式開始。

聯盟秘書長朱楓擔任升旗儀式主持人。費城市長代表赫斯(Sheila Hess)、市議員金海倫（Helen Gym）、斯奎拉(Mark Squilla)、歐大衛(David Oh)、費城市長候選人德雷克格林(Dereck Green)、賓州州長亞太裔事務委員會執行主任孫一紛紛發表講話，表示非常高興參與華人社區中國國慶節慶祝活動，費城社區極具多元化是各族裔努力的結果。華人是少數族裔重要的組成部分,在政治、經濟、文化等各行各業貢獻卓越。同時，赫斯肯定了聯盟為增強市府與華人社區關係做出的突出貢獻，並代表市長向聯盟頒發了表揚狀。

榮譽秘書長王玉明宣讀了中國駐紐約總領館的賀信，讚揚聯盟自成立以來，關心支持祖籍國發展建設，積極促進中美人文交流合作。在新冠肺炎 期間，踴躍捐款捐物支援祖籍國抗擊疫情 ，幫扶同胞、服務社區、團結抗疫，展現了中華民族風雨同舟、守望相助的傳統美德。誠望繼續發揚優良傳統，為弘揚中華優秀傳統文化、增進中美兩國人民友誼、推動中國和平統一大業做貢獻。

最後，廣場上奏響美中兩國國歌，五星紅旗冉冉升起。中美兩國國旗在藍天下迎風飄揚，參與者發出陣陣歡呼聲，無不為祖籍國崛起而自豪。

升旗結束，聯盟在東方明珠酒樓舉行慶祝宴會。萬水千山，隔不斷血濃於水的同胞親情， 在這個舉國同慶的神聖節日裡，眾人用歌聲、舞蹈衷心祝願偉大的祖國山河永固，繁榮富強。(圖文報導：彭林)