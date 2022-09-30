新州花園州高速公路 將改成全電子收費

新澤西州收費公路管理局決議在花園州高速公路只設置自動收費系統，預計耗資9億1400萬元。(Getty Images)

新澤西州 收費公路管理局(NJTA)本周決議仿效大西洋城高速公路，在花園州高速公路(Garden State Parkway)只設置自動收費系統，預計耗資9億1400萬元，但新澤西收費高速公路(New Jersey Turnpike)可能仍會保留現金收費。

NJTA發言人菲尼(Tom Feeney)說：「花園州高速公路預計將成為NJTA管理的兩條公路中，第一條全自動化收費的高速公路，但目前沒有確定的完工日期，預計可能會需要三到四年建置系統。」

新澤西收費高速公路則在考慮兩個選項：安裝全新電子收費 設備和設施，或是重修現有收費站，由於尚未決定，駕駛人未來幾年還可付現金。

對大多數用路人而言，新的收費系統其實沒有太大影響，因為根據8月最新統計，使用新澤西收費高速公路的車輛高達91.3%都以電子設備自動扣款，而花園州高速公路也有89.5%的用路人自動扣繳。

由於可提升行車順暢度、降低塞車可能，高速公路電子支付在過去十年間已成為各大交通系統採用的主流，但不論是哪條公速公路系統，在往全自動化收費方向轉型時，都會遇上高速公路收費員抗爭的問題，花園州高速公路也是一樣，因此即便「全自動化」的口號喊了多年，至2022年初為止，該公路上仍有145個收費站。

2011年，NJTA與高速公路收費員工會達成協議，該局同意不將高速公路私有化，但附帶條件是要讓收費「無現金化」；因此高速公路收費員過去十年間一直在為全面自動化做準備。

工會主席庫許尼(Barry Kushnir)說：「我們一直以來都在就收費員安置的問題與NJTA談判，接下來也會繼續為了全體收費員的利益與當局好好協商。」

花園州高速公路自動化系統建置完畢後，將由TransCore公司營運，合約保障營運期至少八年。