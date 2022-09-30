新州花園州高速公路 將改成全電子收費
新澤西州收費公路管理局(NJTA)本周決議仿效大西洋城高速公路，在花園州高速公路(Garden State Parkway)只設置自動收費系統，預計耗資9億1400萬元，但新澤西收費高速公路(New Jersey Turnpike)可能仍會保留現金收費。
NJTA發言人菲尼(Tom Feeney)說：「花園州高速公路預計將成為NJTA管理的兩條公路中，第一條全自動化收費的高速公路，但目前沒有確定的完工日期，預計可能會需要三到四年建置系統。」
新澤西收費高速公路則在考慮兩個選項：安裝全新電子收費設備和設施，或是重修現有收費站，由於尚未決定，駕駛人未來幾年還可付現金。
對大多數用路人而言，新的收費系統其實沒有太大影響，因為根據8月最新統計，使用新澤西收費高速公路的車輛高達91.3%都以電子設備自動扣款，而花園州高速公路也有89.5%的用路人自動扣繳。
由於可提升行車順暢度、降低塞車可能，高速公路電子支付在過去十年間已成為各大交通系統採用的主流，但不論是哪條公速公路系統，在往全自動化收費方向轉型時，都會遇上高速公路收費員抗爭的問題，花園州高速公路也是一樣，因此即便「全自動化」的口號喊了多年，至2022年初為止，該公路上仍有145個收費站。
2011年，NJTA與高速公路收費員工會達成協議，該局同意不將高速公路私有化，但附帶條件是要讓收費「無現金化」；因此高速公路收費員過去十年間一直在為全面自動化做準備。
工會主席庫許尼(Barry Kushnir)說：「我們一直以來都在就收費員安置的問題與NJTA談判，接下來也會繼續為了全體收費員的利益與當局好好協商。」
花園州高速公路自動化系統建置完畢後，將由TransCore公司營運，合約保障營運期至少八年。
上一則
中秋茶敘一攤又一攤 福茶加月餅遍地開花 發揚中華文化
下一則
FB留言