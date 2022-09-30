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羅智強新州巡講「2024台灣的未來」 僑胞熱情捐款

記者孫影真／新澤西州報導
羅智強新州巡講餐會現場，氣氛熱烈。(記者孫影真／攝影)
羅智強新州巡講餐會現場，氣氛熱烈。(記者孫影真／攝影)

中華民國總統府前副秘書長羅智強「2024台灣的未來」美國九城巡講，應新澤西台灣同鄉聯誼會邀請，展開為期四天三夜的訪問，日前在Iselin的APA Hotel舉行巡講餐會，介紹政見理念，並聽取僑民建議。

羅智強語帶幽默，介紹自己出身於碼頭工人家庭，努力向上，2010年擔任總統府發言人、總統府副秘書長，2013年因政治風暴下台，2015年赴哈佛大學訪問學習，隨後自行舉辦第一次美國巡講，開車從鳳凰城巡美一圈回到洛杉磯等城市，辦了30場演講，獲許多僑胞的支持與鼓勵，讓他體認到面對台灣的困局，必須站出來，2018年以最高票獲選台北大安文山區市議員。

他表示，今年「走進人群，聽見大家的心」之旅，從桃園走到花蓮，一路傾聽民眾心聲，如父母擔心兒女未來、愛河浮屍、年輕人被賣到柬埔寨事件等，在在令人憂心。

經過考慮，他決定以100天為期，聽取民眾對於「羅智強該不該投入2024總統大選」、「對於台灣未來一個新總統最該做的事情」建議，以「平反新聞自由、修復九二共識、維持兩岸和平、重啟核能綠能、實現政黨輪替」等理念，決定是否投入總統選舉。

200餘名聽眾被羅智強誠摯的演講打動，總計捐款1萬元，直接交給羅智強團隊，全美台灣同鄉聯誼會2023年年會主席黃秀梅也邀請羅智強明年來美參加年會。

當日包括紐約華僑文教服務中心主任陳永豐、僑務委員蕭貴源、全美台灣同鄉聯誼會前會長林映君、美東中文學校協會會長戴松昌、新澤西台灣同鄉聯誼會會長黃淑慧、以及美華工商協會、新州北部美華聯誼會、紐澤西台灣商會、品酒茗茶協會、新澤西世界華人工商婦女企業管理協會、紐約華裔婦女商會、紐澤西榮光聯誼會等僑團多名會長出席。

新澤西 綠能 中華民國

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