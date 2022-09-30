2男流竄3州專劫支票兌現店 得手57.8萬被控多罪

兩名劫匪在三個州持槍打劫多家支票兌現店，總共劫走超過57萬8000元，現遭聯邦檢控。圖為其中一名搶匪哈里斯。(新州聯邦地區法院照片)

曾在三個州流竄，持槍打劫包括位於新澤西州 帕西帕尼市(Parsippany)支票 兌現店在內的兩名劫匪，日前被捕過堂；他們被控一項霍布斯法(Hobbs Act)串謀搶劫罪、三項霍布斯法搶劫罪，以及一項在暴力犯罪期間使用、攜帶和揮舞槍支罪。

根據聯邦調查局人員的證供，兩人專挑星期六早上犯案，選好準備作案的支票兌現店，趁著員工早上開門時即強行闖入，然後用束線帶(zipties)將員工綑綁起來，劫走店內現金，總共得手超過57萬8000元。

負責檢控的新澤西州聯邦檢察官辦公室表示，兩名被告分別是40歲的哈里斯(Ramel Harris)及38歲的布朗(Neville Brown)，同是來自紐約布魯克林區。

霍布斯法也就是俗稱的「反敲詐勒索法」，根據這個聯邦法案，以敲詐、搶劫或其他暴力等方式來干涉州際貿易的行為，均視為犯罪。

最早的第一起劫案，是在2021年1月9日，搶匪試圖強行進入紐約一家支票兌現店，但行動失敗，一名員工鎖了大門不得而入，他們的手機 位置記錄成為證據。

2021年4月10日，兩人成功打劫新澤西州帕西帕尼市(Parsippany)的兌現店，搶走超過30萬元。2021年11月6日在紐約州的Nanuet市犯案。2022年1月29日，兩人轉戰新澤西州的Hackettstown，又告得手。

調查人員透過一系列追蹤所得的線索及證據，包括監控錄像、手機位置數據、哈里斯社交媒體上的照片及車輛信息等鎖定兩人，最終逮捕他們。兩名被告過堂後，法官將兩人繼續還押候審，不准保釋。