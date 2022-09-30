謊稱老夫婦網購欠款 新州男詐財近7萬被判刑兩年半

新澤西州男子艾朗因以對方在亞馬遜網購後仍有欠款為藉口，詐騙近7萬元，遭判處兩年半徒刑。（漢普登郡檢察官辦公室照片）

來自新澤西州 沃里斯(Voorhees)的男子艾朗(Rahul Alam)日前遭到麻州 法院判處兩年半徒刑，理由是其向當地一對夫婦謊稱在亞馬遜 (Amazon)網購後仍有欠款，藉此得手近7萬元。

新澤西州媒體Nj.com報導，麻州漢普登郡(Hampden County)檢方表示，艾朗還有一名同夥，但是目前人在孟加拉。

兩人的行騙方式是，向一對住在該郡西田(Westfield)、年逾80歲的老夫妻寄信，表示他們透過亞馬遜購物後，仍然有一筆「小額欠款」尚未還清。

當他們透過信上的假聯絡方式致電這對團夥後，兩人藉著要求取消Amazon Prime會員的機會，藉此索要兩人的個人資訊，並宣稱他們的欠款實則「遠遠多於」信上所說。

檢方表示，在艾朗及同夥「數次語氣凌厲」的電話之下，這對夫婦最終同意與他們見面，並且向假扮成亞馬遜員工的阿蘭支付逾6萬9404元。

不久之後，這對夫婦對這一切事情感到愈發可疑，遂連繫當地警方，並且在這對夫婦與艾朗再一次會面的時候逮捕他們。

艾朗最終承認21項如詐欺等罪名，檢方原建議應處五到六年監禁，不過法官判決艾朗應入獄兩年半，刑滿後再緩刑三年。

漢普登郡檢察官古魯尼(Anthony Gulluni)表示，詐欺犯有時會透過咄咄逼人的語氣，營造一種緊急或令人恐慌的氛圍，如果遇到這樣的情況，不可衝動或獨自行事。

古魯尼表示，當對方開始索要個資或是金錢的時候，應直接停止與對方的對話，諮詢親朋好友或是報警來核實對方的索求是否為真。