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賓州前議員邁爾斯收賄 高齡79歲仍被判入獄

編譯柯立偉／綜合報導

1970年代因「阿拉伯騙局」(Abscam)醜聞入獄的賓州前民主黨籍國會眾議員邁爾斯(Michael J. Myers)，又因與選務官員浮報選舉計票數被判處2.5年有期徒刑；承審法官基於其過去犯罪紀錄，27日撤銷保釋，要求邁爾斯以79歲高齡即刻入獄。

承辦檢察官賈桂琳‧羅梅洛(Jacqueline Romero)說：「邁爾斯以『諮詢費』的形式向意欲當選的候選人收取現金或支票，然後再用部分不當獲取的金錢賄賂選務官員，浮報候選人得票數並竄改選舉結果。」

邁爾斯的「服務對象」據悉還包含數名正在競選法官的候選人，而他6月間就檢方指控認罪後即獲法院保釋至今，辯護律師戈森(Noah Gorson)說：費城選舉舞弊的情況非常罕見，且沒有證據表明任何選舉的最終結果因邁爾斯的「運作」而被改變。

邁爾斯的妻子對於法官突如其來的入獄命令感到措手不及，她說：「我們對此毫無準備，而且他之前有跟檢察官達成認罪協議；再說他都已經這麼老了，我不認為有必要讓他入獄。」

出生於賓州費城的邁爾斯，於1971年首次擔任賓州眾議會議員，並連任五年，於1976年當選賓州聯邦眾議員，但1980年連任任期內爆出「阿拉伯騙局」醜聞，多名議員被查出與阿拉伯聯合大公國公司有不正當金錢往來，最終有六名民主黨籍、一名共和黨籍聯邦眾議員被定罪，七人均被聯邦眾院撤銷議員身分。

賓州 眾議員 費城

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