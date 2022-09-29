年營業額4萬 新州小店市值炒至億元 3嫌被控非法交易

新澤西州一間年營業額約4萬元的小熟食店，卻因其母公司的市值被非法炒到1億元，導致三名男子遭聯邦檢察官起訴。(NBC電視台截圖)

新澤西州保羅斯伯勒(Paulsboro)一間年營業額約4萬元的小熟食店，其母公司的市值在去年竟一度高達1億元而引發市場關注；現在，三名男子因為非法炒作股票 等相關罪名遭聯邦檢察官起訴。

華爾街日報(WSJ)報導，根據26日公布的起訴書，前證券 經紀人帕藤(James Patten)去年取信他的兒時好友，讓其新開的熟食店Your Hometown Deli納入帕藤的控股公司Hometown International(HWIN)旗下。

以熟食店為主要業務的控股公司HWIN成立後，股價一度飆漲940%，從每股1.25元上漲到近13元，市值高達1億元；對沖基金經理艾因霍恩(David Einhorn)曾說，這家肉舖的燻牛肉「肯定是棒極了」。

聯邦檢察官指控，股價之所以飆漲，是因為帕藤一方面公開發行股票，一方面與同夥老庫克 (Peter Coker Sr.)與小庫克(Peter Coker Jr.)三人一起大肆炒作。

他們的炒作方式，是持有的股票不斷在幾個人之間的家人、親朋好友之間轉手，創造數百萬股的交易量，讓外界以為這是一間有投資價值，用於反向收購的借殼上市公司；但實質上股權一直都在三人手中。

這種操作作法俗稱洗售(Wash trade)或對敲(Matched trade)，在絕大多數情況下是不法的炒作行為；三人因此遭到聯邦檢察官指控證券詐欺、電信詐欺、洗錢等數項刑事罪名，還面臨證券管理委員會(SEC)證券詐欺的民事指控。

帕藤與老庫克已經被捕，小庫克則是人在香港而逍遙法外；至於熟食店Your Hometown Deli的兩位創辦人，因為檢察官認定他們從未參與過HWIN的經營及管理，也沒有母公司的控制權，因此未被起訴。

這三人於2020年時，也曾以類似手法將一間小型上市公司的股票，從每股0.05元炒作到10元；其中帕藤更因為早有2006年的詐欺前科，因此被華爾街拒之門外。