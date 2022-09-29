近15萬人詐領新冠失業補助 新州損失2.45億元

國安部督察長的報告發現，新冠疫情期間發放的失業補助金在新澤西州被詐騙了2億4500萬元。(Getty Images)

新澤西先鋒報(NJ Advance)報導，國土安全部督察長的報告發現，新冠疫情 期間失業救濟補助發放出現監督漏洞，導致這項每周為失業民眾發放300元補助的救濟金在新澤西州 被詐騙了總計2億4500萬元。

國安部督察長的這份報告評比了全美19個接受聯邦失業補助的州的失業補助金執行狀況，發現新澤西州有14萬766人以不正手段獲取這項失業補助，排名第四；這19個州共有約230萬人詐取救濟金，損失總金額達37億元。

國土安全部的報告指出，2020年8月前總統川普以行政命令開始發放補助金後，聯邦急難管理局(FEMA)在11日內就完成發放計畫並將資金撥給各州，通過各州的失業保險辦公室給付；然而，急就章的發放計畫「缺乏明確發放步驟，也沒有驗證或監控機制，以防止或至少減輕不當付款的可能。」

同時，負責實際發放補助金的州政府，也沒有足夠的防範措施確保款項不會被有心人詐領，而是只依靠申請人提供的資料就向申請人撥款。

報告指控：「儘管本部與聯邦勞工部 督察長辦公室一再警告『單純依靠申請人提供的書面資料』不足以防範有心人不當得利，但FEMA及各州政府都沒有採取適當措施。」

聯邦勞工部則透露，他們調查發現，先前統計指出聯邦政府疫情期間發出160億元「錯誤補助金」的金額被嚴重低估，事實上全國不當撥付的失業救濟金可能高達456億元，甚至不少在監受刑人或已死亡除戶的人都收到失業救濟金。

FEMA官員承認，失業救濟補助金的發放流程確實有問題，但只低調表示目前已加強內部管控機制，盡可能防範不當付款，並未詳細說明如何稽核；新澤西勞工廳及各州勞工廳都沒有對此事發表任何看法。