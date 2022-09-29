新州前州長佛羅里奧 85歲辭世

新澤西州前州長佛羅里歐於25日去世，享年85歲。(美聯社)

曾任聯邦眾議員 、新澤西州 州長等職的佛羅里歐(James Florio)25日去世，享壽85歲。

此消息由現任新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)及佛羅里歐的律師史坦哈德(Doug Steinhardt)於26日宣布；墨菲在聲明中說，佛羅里歐是「永不退縮的戰士」，「將新澤西州的未來至於他的政治前途之上」。

佛羅里歐是民主黨人，生於紐約布魯克林，1955年至1958年間加入軍隊，直到1975年之前都有後備軍人身分，最終軍階為海軍少校；佛羅里歐後於1967年成為羅格斯大學法學博士，並長期在政府單位任職，從市鎮到郡政府均有任職經驗。

佛羅里歐於1969年當選新澤西州眾議會議員，1975年成為聯邦眾議員，一直擔任此職位直至1990年。

佛羅里歐在眾議員任期間曾三次試圖角逐新澤西州州長失敗，一直到1989年才成功擊敗柯特(Jim Courter)，成為新州 史上第一位義大利裔州長，但是只擔任一屆就連任失敗。

佛羅里歐在1990年就任首年，因為提出得到議會通過的28億元增稅政策，也就是擴大銷售稅適用商品，包括衛生紙在內而引發巨大民怨，甚至還觸發以衛生紙為象徵圖像的「牽手護新州」(Hands Across New Jersey)反增稅運動。

增稅政策最終成為佛羅里歐在1993年競選連任時，以2萬6000票的差距敗給共和黨對手惠特曼(Christine Todd Whitman)的主因。