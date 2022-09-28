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福利談不攏 費城藝術博物館過半員工大罷工

編譯周芳苑／綜合報導
費城藝術博物館過半員工26日罷工，在不同大樓入口處設糾察線，是歷來首見的大規模罷工，但博物館仍按正常時間開放。（取材自推特）
費城藝術博物館過半員工26日罷工，在不同大樓入口處設糾察線，是歷來首見的大規模罷工，但博物館仍按正常時間開放。（取材自推特）

費城藝術博物館(Philadelphia Museum of Art)過半員工26日罷工，在不同大樓入口處設糾察線，是歷來首見的大規模罷工；館方與工會談判約兩年，始終未就第一份合約達成協議。

博物館仍按正常時間開放，由管理人員和非工會員工值班。

罷工當日早上訪客寥寥無幾；罷工者敦促訪客不要到博物館，引領他們到同街的巴恩斯基金會(Barnes Foundation)。

工會領導人22日號召罷工，聲稱工會與館方2020年10月以來就第一份合約持續談判；工作人員2020年7月投票支持成立工會。工會分會397主席里佐(Adam Rizzo)說，工會無法接受更多的拖延和破壞。約180名美術館員工加入工會。

里佐說，工會領導人和博物館管理層21日開會9小時、22日談判5小時，30日將再次談判；癥結點是加薪與醫療保健福利相關事項，館方顯然壓根不願努力。

館方主管卻稱，上周談判會議上已提案大幅加薪。

博物館透過聲明概述立場稱，已提出未來10個月加薪8.5%、2024年7月1日前加薪11%、以及非時薪員工最低年薪提高10%以上等條件；此外，提供四周帶薪育兒假，並讓新計時工提前 60天獲醫療、牙科和眼科保險。

博物館並表示，將加速計時工假期累積、遠距工作時間表更靈活，並不雇臨時或階段性雇員、包商或志願者以確保工人有工作。

里佐說，儘管通膨加速，博物館三年來卻未加薪，而且工人參加高自付額(deductible)醫療保險，許多人負擔不起；館方稱，90%醫療保險計劃由博物館支付。

館方聲明稱，目前已就25個議題達成初步協議。

義大利藝術家佩諾內(Giuseppe Penone)大型繪畫展上周末開幕，下一個大型展覽「1930年代的馬蒂斯」(Matisse in the 1930s)備受矚目，將於10月20日開幕。

博物館 罷工 醫療保險

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