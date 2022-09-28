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溢洪道欠維護 每逢大雨住家淹水 新州婦狀告運輸廳

編譯柯立偉／綜合報導

住在新澤西州艾塞克斯郡(Essex)雪松林鎮(Cedar Grove)23號公路溢洪道旁的卡洛琳·歐康納(Carolyn O'Connell)，興訟指控新州運輸廳未遵守1936年的不動產役權協議，善盡維護溢洪道的義務，導致每逢大雨，她家就淹水。

歐康納表示，她家後院是溢洪道的一部分，因為運輸廳沒有依照地役權契約好好維護溢洪道，年久失修的溢洪道在排水時不斷沖刷房子地基，並導致牆面受侵蝕，讓她都不敢去後院除草，只能放任雜草叢生。

她說：「我兒子五歲了，但因為這個溢洪道很不安全，到現在我都沒有讓他去後院玩過。」歐康納已與運輸廳為該問題交涉十年，但她表示，運輸廳態度推拖，沒有想要處理的意思，因此不得已只能選擇提起訴訟。

就連運輸廳聘請評估溢洪道對歐康納房屋損害的工程師利柏曼(Stuart Lieberman)都證實，溢洪道已對歐康納的住家構成威脅。利柏曼說：「我們希望州政府可以負起責任，維護溢洪道並修復歐康納的房屋，讓她好好過回以前的生活。」

除了利柏曼外，運輸廳也曾聘請其他三名專家評估這條溢洪道的結構，所有專家都做出「建議維修」的結論報告，但運輸廳只願意「小修」，在涵洞開口前10呎左右的距離加灌水泥穩固，但這種作法無法解決溢洪道內部侵蝕房屋地基的問題，而三位專家提出的修正建議更是一項也沒被運輸廳採用。

歐康納說：「運輸廳花了這麼多時間跟錢來調查，回頭只是丟給我1萬2000元叫我買立可帶貼在涵洞前面，我無法接受，直接請律師提起訴訟；這個溢洪道保護了整個雪松林沒有錯，但已經完全地摧毀了我的生活。」

運輸廳對此案低調表示，「不對任何訴訟程序未結束的案件回應」，但根據法庭紀錄，運輸廳8月曾向法院請求駁回歐康納的訴訟，但被法院拒絕。

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