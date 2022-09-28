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全美首例 氣候變遷納入新州公校必修課

編譯周芳苑／綜合報導
在新州州長夫人塔米‧墨菲的倡議下，本學年開始，新澤西州幼稚園及中小學公立學校將把氣候變遷正式納入課程。(Getty Images)
在新州州長夫人塔米‧墨菲的倡議下，本學年開始，新澤西州幼稚園及中小學公立學校將把氣候變遷正式納入課程。(Getty Images)

本學年開始，新澤西州幼稚園及中小學公立學校將把氣候變遷正式納入課程，創全美首例，學生必須在課堂上有系統了解人類面臨的嚴重氣候變遷問題。

這是新州州長夫人塔米‧墨菲(Tammy Murphy)所提倡議，她說，氣候變遷正成為現實。

新標準早在2020年便被該州教育廳採用，礙於疫情而暫停推廣，延宕至今，教育工作者和學區有更多時間規畫課程；墨菲夫人說，各學區可自行設計課程內容，將側重數十年來氣候變遷加速以及影響公共衛生、人類社會並導致自然災害。

墨菲說，環顧世界，巴基斯坦三分之一處於水下、全美野火肆虐、亞洲嚴重乾旱，新州也面臨海平面上升、藻類繁殖等諸多挑戰。

教學課程也將介紹氣候變遷相關職業。聯邦和地方官員致力藉由增加新工作和資金來對抗自然災害、打造綠色經濟。墨菲夫人希望確保下一代擁有必要技能，在綠色經濟轉型過程中工作、成功。

上個月，拜登總統簽署旨在因應氣候變遷的「降低通膨法案」(Inflation Reduction Act)成法，分析人士認為，未來十年可望在建築、製造和服務業創造150至900萬個新工作機會。拜登21日在聯合國大會演說時表示，人類已為氣候危機付出代價。

過去幾年，許多州和地方官員致力讓社區致力解決氣候變遷問題；新州州長墨菲(Phil Murphy) 3月在2023年度州預算中提撥氣候教育經費500萬元。

墨菲聲明，州府首要任務是重建新州因應氣候變遷的領導角色。

為協助教育工作者落實新課程，新州啟動氣候變遷教育中心(New Jersey Climate Change Education Hub)，提供課程規畫、教育視頻和專業發展等資源。

墨菲夫人為創建這個教育計畫曾走訪至少10到15所學校，發現課堂上或多或少已傳授氣候變遷相關內容，如今強制要求可確保所有學生有學習這個主題的機會。

墨菲夫人補充說，新學年第一個月內，州府已得到很好的回應。

氣候變遷 教育 新州

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