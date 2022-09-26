新州海軍基地員工 參與國會暴動判囚4年

哈爾-庫薩內利因參與去年1月6日的國會暴動事件，於22日遭華府聯邦地院法官判處四年監禁。（NBC電視台截圖）

曾經在新澤西州 「厄爾海軍武器站」(Naval Weapons Station Earle)擔任武裝安全人員的哈爾-庫薩內利(Timothy Hale-Cusanelli)因參與去年1月6日的國會暴動事件，上周被判四年監禁。

今年5月，陪審團認定海哈爾-庫薩內利五項罪名成立，其中擅闖受管制建物，並在受管制建物內有脫序及破壞行為，在國會大廈內的脫序行為，以及在國會大廈內示威遊行 等四項為輕罪。

讓哈爾-庫薩內利面臨四年監禁的主因，是第五項「意圖以暴力方式妨礙官方程序」；國家廣播公司(NBC)報導，同情希特勒的哈爾-庫薩內利被定罪表明，陪審團相信他就是要阻止國會點算選舉人票，因此故意闖入國會大廈。

曾為海軍基地雇員、也是後備軍人的哈爾-庫薩內利當日在法庭上說，他有愧於身上穿的制服，也有愧於國家。

但是法官麥克法登(Trevor McFadden)採納檢方的說法，指哈爾-庫薩內利闖入國會大廈、阻止選舉認證，係有種族主義 、反猶主義等動機所驅使，而且還在法庭上撒下「可笑的謊言」，足見其「很明顯地」有「規避責任的意圖」。

哈爾-庫薩內利曾稱，他不知道「國會大廈」與國會議員的集會建築是同一棟；但是他又曾說，他對選舉人團的選票認證程序「密切關注」而且「甚有研究」。

哈爾-庫薩內利的律師稱，他對過去的行為充滿悔意；但法官仍認定種族主義的動機讓此案不能等閒視之，再加上曾試圖逃避責任，故判決哈爾-庫薩內利四年監禁，刑滿獲釋後須再接受監管三年，不過這已比檢方求處的六年半監禁要輕。