滑板充電起火2死 賓州夫婦痛失愛女 控告沃爾瑪、Jetson

賓州15歲的姊姊布麗安娜．貝爾(左)和10歲的妹妹艾比蓋爾．考夫曼（右）因懸浮電動滑板充電引發火災身亡，她們的父母控告沃爾瑪與滑板製造商Jetson Electric Bikes求償。(CBS電視台截圖)

賓州 一對夫婦的兩個女兒因懸浮電動滑板充電起火引發火災，不幸身亡。夫婦倆因此興訟控告零售商 巨擘沃爾瑪 (Walmart)與滑板製造商Jetson Electric Bikes。

根據法庭文件內容，今年4月1日Jetson公司的電動滑板Rogue Hoverboard在戴米恩·考夫曼(Damien Kaufman)與珍妮弗·考夫曼(Jennifer Kaufman)十歲女兒的房間內充電時起火，釀成火災，該款電動滑板從沃爾瑪購入。

考夫曼夫婦21日向賓州聯邦東區法院提交訴訟，控告Jetson和沃爾瑪知道或應該知道滑板的缺陷與風險，卻未告知相關風險，而繼續銷售產品，訴訟稱公司「輕率、蓄意、欺騙以及駭人的行為」導致這場火災。

沃爾瑪發言人回應，該公司期望其供應商提供符合所有適用法律與規範，並且安全、高品質的產品，「我們為考夫曼家的損失深感遺憾，我們收到訴狀後會適當向法庭作出回應。」

Jetson並未立即發表評論。

法庭文件指出，火災發生時，珍妮弗從一樓臥室的窗戶逃出，但是15歲的女兒布麗安娜．貝爾(Brianna Baer)和10歲的女兒艾比蓋爾．考夫曼(Abigail Kaufman)的臥室位於二樓。

起火當時戴米恩正在車庫，他試圖進入屋內但仍無法救出兩個女兒，考夫曼夫婦只能無助地站在屋前，眼睜睜看著大火燃燒，同時他們的女兒被困在屋內等待救援。

訴訟指出，兩個女兒都從屋內救出，但很快便宣告死亡。考夫曼夫婦的訴訟將尋求賠償金，包括醫療花費、喪禮費用、房屋損傷及薪資損失。