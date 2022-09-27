新州兒童呼吸道感染大增 腸道、鼻病毒引發 嚴重恐肺部受損

新澤西州由腸道病毒、鼻病毒和呼吸道合胞病毒等引發的病毒性呼吸道感染的兒童暴增，呼籲家長加強兒童的衛生和打預防針。(Getty Images)

新澤西州 的醫院最近擠滿了咳嗽和呼吸困難的兒童，他們不是感染新冠病毒也不是流感 ，而是由腸病毒、鼻病毒和呼吸道合胞病毒(respiratory syncytial virus)等引發的病毒性呼吸道感染，症狀與感冒類似，嚴重者可出現呼吸困難，導致肺部因滲入液體而受損。

專家認為，新學年開始後的群聚以及放寬口罩令的防疫措施，都助長病毒傳播，造成兒童患病大增。

巴納巴斯醫療系統(RWJBarnabas Health)的醫生表示，兒童的腸道病毒和鼻病毒感染急劇增多，這些病毒引起的症狀通常比較輕微，但對有哮喘和某些病症的兒童則較嚴重。利文斯頓鎮(Livingston)的巴納巴斯(Cooperman Barnabas)醫療中心兒科傳染病主任烏茲瑪·哈桑(Uzma Hasan)說：「過去數周，看急診室和住院的兒童增多，甚至部分重症加護病房也已滿載。」

哈桑說，病毒性呼吸道感染似乎是全國性趨勢，聯邦疾病防治中心 (CDC)9月初發布了D68腸病毒的警告，新州衛生廳上周也發出公告，提醒兒科醫生注意。

罕見而嚴重的D68腸道病毒，造成的呼吸道感染可導致兒童出現氣呼吸急促，還能演變成急性無力脊髓炎(accute flaccid myelitis)，這是一種可導致肌肉萎縮甚至癱瘓的神經系統疾病。

但哈桑表示，大多數感染兒童都是輕症，住院後都很快痊癒；她說，腸病毒似乎每隔幾年就會爆發一次，今年就是大爆發。州衛生廳發言人說，每天都密切關注全州的兒童住院率和兒童重症看護機構的統計。

哈桑指出，雖然病毒性呼吸道感染的病患增多，但應對疫情的經歷使醫院受益良多，為診治和接納更多兒童住院做好了準備。

專家預計，今年的感染流感人數會很高，呼籲家長加強兒童的衛生和打預防針，因為部分兒童更容易患上流感。

哈桑表示，部分兒童出現重症的風險高，包括有哮喘、慢性肺病、神經系統受損和先天性心臟病的兒童，「我們將重點關注這一群體的兒童，哮喘發作時給他們服用類固醇，重症者要住院甚至是重症監護室。」