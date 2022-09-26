新州2高中美足新星 先後猝死、重傷不治

新澤西州林登市被喻為美式足球新星的高中球員麥克萊恩比賽受傷，在與死神搏鬥近兩周後，於21日傷重不治。（abc7ny電視台截圖）

新澤西州 林登市(Linden)被喻為美式足球 「嶄露頭角新星」的高中球員麥克萊恩(Xavier McClain)比賽受傷，在與死神搏鬥近兩周後，於21日傷重不治。

這位來自林登高中(Linden High School)的二年級學生，9月9日在「大中央聯盟」(Big Central Conference)新球季第二場比賽中，下半場因為頭部遭到撞擊重傷而昏迷，送院後由生命輔助器維持，但在21日晚上宣告不治。

林登市長阿姆斯特德(Derek Armstead)21日晚上在社交媒體上發布這個不幸消息。他表示，打從麥克萊恩小時候就認識對方及其家人，又說「孩子應該比他們的父母長壽，然而事實卻相反」。

阿姆斯特德說，麥克萊恩的父母一直擔心兒子受傷，「可悲的是，他們最擔心的事情成真了。」他希望社區內一直為麥克萊恩祈禱的人士，繼續為他的家人祈禱。

麥克萊恩被視為美式足球新星，上個賽季已經常在効力的球隊「林登老虎隊」(Linden Tigers)上陣，今屆更是老虎隊的首發。

這次意外，也是新澤西州聯合郡(Union County)這個月有關美式足球員的第二起悲劇。

9月8日，來自羅威市(Rahway)高中的足球員穆罕默德(Ali Muhammad)，比賽後在家中睡夢中猝死 ，被他的父親發現。穆罕默德下個月才滿18歲。

麥克萊恩與穆罕默德在9月2日的比賽中曾經對壘，穆罕默德6天後死去。令人難過的是在穆罕默德死後的一天，麥克萊恩就在比賽中受重傷。