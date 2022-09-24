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慶30年 新州佛光山「懷舊巴士」訪歷年道場

新澤西州訊
在巴士上講解員魏建國督導提及，新州道場於1999年搬出精舍後覓地10年，非常辛苦幾經波折，才找到現在的永久道場。(紐澤西佛光協會)
在巴士上講解員魏建國督導提及，新州道場於1999年搬出精舍後覓地10年，非常辛苦幾經波折，才找到現在的永久道場。(紐澤西佛光協會)

慶祝國際佛光會成立30周年，新州佛光山及紐澤西佛光協會日前舉辦「穿越時光、懷舊之旅」，紐約、新州道場住持覺麟法師、新州佛光山監寺覺懺法師、紐澤西協會會長童振邦、協會督導魏建國、李幸玲及紐澤西前任會長楊沛權等與會信眾52人參與。

活動內容包括記憶歷史影片回顧、 搭乘「新州懷舊巴士」前往四個歷史中的臨時佛堂巡禮，並於第一場舉辦戶外活動的Johnson Park公園進行回憶中的酥陀妙味及話說當年團康活動。

覺懺法師表示，新州佛光山自1996年成立以來，道場歴經多次遷徙，此次帶大家重踏新州佛光山創設的歷史足跡。童振邦和覺麟法師分別感謝歷年來輔導法師，師兄師姐的努力，把紐澤西道場建立起來。

藉由觀賞影片，與會大眾回顧曾經走過的歲月；覺懺法師解釋照片中的活動和人物，讓大家重溫記憶。 覺麟法師與童振邦帶領大家一同搭乘「新州懷舊巴士」前往四個歷史中的共修場地。

魏建國說，新州禪淨中心於1996年3月成立，由於信眾日益增加，停車位不夠使用，於1999年3月搬離River Road精舍遷至Metuchen ，後因屋主轉售大樓，被迫搬遷，也開始物色永久道場。覓地十年，歷經各式法規審核、退件、經費不足、籌款等波折，才找到現在的永久道場。

是日秋高氣爽，大家一面緬懷歷年來道場搬遷的辛苦，一面歡欣於現今道場的成就。覺麟法師勉勵大眾不忘初心，承上啟下，更加的發心讓佛法在紐澤西更加的發光發熱。

新州佛光山暨紐澤西協會將為慶祝國際佛光會成立30周年，陸續舉辦一系列 活動，當天的「穿越時光、懷舊之旅」是暖身，線上紐澤西青年國樂回憶錄亦於23日展開，期望這滿滿的回憶能讓紐澤西的人間佛教與時俱進。(張麗真、邱秀琴)

新州佛光人懷著感恩的心與住持覺麟法師一起穿越時光， 重踏新州佛光山創設的歷史足跡...
新州佛光人懷著感恩的心與住持覺麟法師一起穿越時光， 重踏新州佛光山創設的歷史足跡。(紐澤西佛光協會)

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