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新州紐瓦克機場準點率 全美最差

編譯周芳苑／綜合報導
聯邦運輸部資料顯示，新澤西州紐瓦克自由國際機場1至6月航班準點率最差，超過三分之一班機延誤。圖為班機被取消的乘客在紐瓦克等候。(Getty Images)
聯邦運輸部資料顯示，新澤西州紐瓦克自由國際機場1至6月航班準點率最差，超過三分之一班機延誤。圖為班機被取消的乘客在紐瓦克等候。(Getty Images)

聯邦數據顯示，新澤西州紐瓦克國際機場(Newark Liberty International Airport)今年前六個月航班準點率在全美主要機場中排名最後，超過三分之一航班延遲起降。

聯邦運輸部最新數據顯示，5月誤點情況最糟糕，僅56%航班準時起降、6月準點率也只有59%。

與全美最大30個機場相較，紐瓦克1至6月航班準點率最差，為61%，其次是丹佛國際機場(Denver International Airport)67%、紐約甘迺迪國際機場 (John F. Kennedy International Airport) 68%、哥倫比亞特區雷根國家機場(Reagan National Airport)68%。

位於紐約市的拉瓜地亞國際機場(LaGuardia International Airport)也躋身最差十名排行榜，準點率71% ，費城國際機場(Philadelphia International Airport)準點率77%，在準點率最差勁排行榜名列第17。

1到6月，紐瓦克機場平均每月有近1萬9000航班起降。根據聯邦定義，航班準點是在預定時間15分鐘內抵達或起飛。

航空公司將誤點或取消歸咎於人員配備、鬧事乘客和機場建設。

各航空公司情況不一。捷藍航空(JetBlue)準點率4月降至52%；紐瓦克最大航空公司聯航(United Airlines) 2月抵達準點率最高、為81%，5月最差、為62%，起飛情況類似。

聯航6月曾表示，在紐瓦克將削減12%每日國內航班，約等於50航班。

運輸部規定，不論乘客持有可退款或不可退款機票，航空公司都必須因取消航班而退款。誤點的退款規定不一樣，取決延誤時間長短、航程長短以及個人具體情況，運輸部依個案研判。

運輸部官員8月3日提出規定，可讓乘客更容易因航班誤點或取消而獲退款，該規定定案前將公開徵求大眾意見90天。

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