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精神航空前員工 擅收改票費被補 不法所得逾28萬

記者顏伶如／綜合報導
精神航空公司在賓州的兩名訂票員及其主管，利用為顧客改票的機會不收改票費，而是通過應用程式收取改票「佣金」放進自己口袋，使公司損失28萬3000元。(Getty Images)
精神航空公司在賓州的兩名訂票員及其主管，利用為顧客改票的機會不收改票費，而是通過應用程式收取改票「佣金」放進自己口袋，使公司損失28萬3000元。(Getty Images)

賓州東區聯邦檢察官辦公室宣布，精神航空公司(Spirit Airlines)三名前任員工涉嫌詐騙老東家而遭逮捕，並遭到電匯詐騙等七項罪名起訴。

檢方指出，三名被告策畫的詐騙計謀，時間為2017年至2018年間，地點則在代碼為PHL的費城國際機場(Philadelphia Airport)，導致精神航空公司機票營收損失28萬3000元。

其中一名被告為精神航空公司督導，由於職務關係，有權可幫消費者免費更改機票，但前提是必須為緊急狀況，例如乘客遭逢親人過世，為了奔喪而需要更改機票。

另外兩名被告則是精神航空公司客服人員，三名被告聯手之下，告知乘客以後如果要訂票，購買費用較便宜的航班即可，購票之後則有辦法可以在不另外收費的情況下，幫忙更改到費用較貴的航班。

被告以如此手段幫消費者更改機票，則透過轉帳應用程式Cash App向消費者收取佣金。

根據調查，從2017年12月到2018年8月之間，共有1700多名精神航空公司乘客的機票出現更改，但航空公司卻損失了更改機票應該收取的手續費收入。

三名被告的操作手段為，若有乘客需要更改機票，但改機票手續費用需要150元，被告便建議消費者以20元價格另外買下一張便宜機票，然後幫忙將機票改程雇客希望更改的時間地點。被告要求消費者透過Cash App直接交付佣金，佣金價碼則低於改機票的手續費。

原任精神航空公司督導的被告已於2018年解雇，其他被告轉而找上另一名督導，希望延續詐騙模式。

三名被告在9個月期間裡，共計更改1700多張機票，由於數量異常龐大，極可能引起航空公司其他人員注意，被告向消費者索取佣金且透過應用程式直接付款的手段，更是留下具體罪證。

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