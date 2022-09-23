新州最低時薪 明年調至14.13元

受通膨影響，明年起新州多數工人的最低時薪將達到14.13元，朝2024年增加到15元的目標邁進。(Getty Images)

新澤西州勞工 廳宣布，明年起新州的最低時薪 將比原計畫的14元增幅更大，多數工人的時薪將達到14.13元。

根據墨菲州長2019年簽署的州法，目前全州最低的13元時薪從2023年1月1日起將調高到14元，到2024年逐步增加到15元。

但州法還規定，如果消費者物價指數(CPI)上漲，薪資也要隨之上調；勞工廳表示，被廣泛用來衡量通貨膨脹的CPI今年的漲幅，導致明年的時薪標準將增多0.13元。

在疫情期間造成大規模封城後，經濟開始復甦，2021年的CPI開始升高，到今年6月，全國的年通貨膨脹率增至9.1%，為40年來最高，CPI在不到18個月內增長了近八個百分點。

自墨菲州長簽署州法以來，薪資隨著CPI的升高而調高的規定也同樣首次生效；最低薪資法簽署後第一年，最低時薪即從8.6元提高到10元，過去三年是每年增加一元。

勞工廳長艾薩羅-安吉羅(Robert Asaro-Angelo)說：「在新州制定的最低薪資法中，為了幫助低收入 工人更好地養活自己和家庭，州長和州議會考慮到生活成本升高的因素，薪資支票的每一分錢對低收入工人都有幫助。」

勞工廳官員表示，在最低時薪達到15元時，他們將繼續根據每年的CPI水平對最低薪資標準做出調整。

勞工廳還宣布其他工人的薪資調整計畫，調整標準包括：季節工和小企業雇員的最低時薪將從11.9元調整到12.93元，到2026年要增加到15元；時薪制或計件工作制的農業與農場雇員的時薪將從11.05元調高到12.01元，到2027年要增加到15元。

另外，長期照顧機構的直接雇員的時薪將從16元調高到17.13元；小費工人的現金薪資標準將增加到5.26元，但最低現金薪資加上員工的小費，必須至少達到新州的最低時薪標準。