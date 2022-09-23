違反新州童工法 Chipotle支付770萬和解

墨西哥餐連鎖速食店Chipotle Mexican Grill將支付新州770萬元，以解決該公司「廣泛且持續違反新州童工法」的行徑。(美聯社)

新澤西州勞工 廳和州檢察長辦公室20日表示，墨西哥餐連鎖速食店Chipotle Mexican Grill將支付新州 770萬元，以解決該公司「廣泛且持續違反新州童工法」的行為。

新州稱此和解案具開創性意義，Chipotle同意遵守新州的「遠大計劃」，以確保未來不會違反州法，持續擁有特許經營權。

新州表示，2020年勞工廳審計發現Chipotle在新州的分店約有3萬660起涉及未成年人工作的違規行為，其中包括未成年人工作時間過長、未得到「及時和充分的用餐時間」等，後來Chipotle與新州達成和解。

勞工廳長艾薩羅-安吉羅(Robert Asaro-Angelo)表示，「課後和暑期工作對年輕工人和雇主都重要，但這些工作不能以犧牲員工為代價，員工需受公平待遇。」

Chipotle在新州擁有85家分店，公司企業事務長沙洛(Laurie Schalow)表示，公司將致力確保餐廳完全遵守適用法律和法規，他說：「我們已與州檢察長辦公室就溯至2017年的事件和解，將會創造更高效和合乎規定的工作環境。」

沙洛還表示，「我們招聘16歲以上員工，相信可為年輕員工提供寶貴經驗和晉升機會。」

新澤西州童工法在有關允許未成年人工作的時數和時間非常具體，與兒童年齡、是上學日或暑假都有規定。新州表示，Chipotle在2017年至2020年受到審計的原因是，「Chipotle在新州和其他州有過違反童工法的歷史」。新州收到Chiptole和解金，將交給勞工廳童工執法信託基金用於執行保護工作場所兒童法律、教育雇主等人有關未成年人工作規定。

Chipotle另曾因為在麻州50多個Chipotle分店犯下涉及童工和工資違規行為，2020年同意支付麻州140萬元罰款。