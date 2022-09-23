我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國唐山燒烤店打人案一審 主嫌陳繼志獲刑24年

30年房貸利率飆至6.29% 14年新高…豪宅跌最凶

違反新州童工法 Chipotle支付770萬和解

記者胡玉立／綜合報導
墨西哥餐連鎖速食店Chipotle Mexican Grill將支付新州770萬元，以解決該公司「廣泛且持續違反新州童工法」的行徑。(美聯社)
墨西哥餐連鎖速食店Chipotle Mexican Grill將支付新州770萬元，以解決該公司「廣泛且持續違反新州童工法」的行徑。(美聯社)

新澤西州勞工廳和州檢察長辦公室20日表示，墨西哥餐連鎖速食店Chipotle Mexican Grill將支付新州770萬元，以解決該公司「廣泛且持續違反新州童工法」的行為。

新州稱此和解案具開創性意義，Chipotle同意遵守新州的「遠大計劃」，以確保未來不會違反州法，持續擁有特許經營權。

新州表示，2020年勞工廳審計發現Chipotle在新州的分店約有3萬660起涉及未成年人工作的違規行為，其中包括未成年人工作時間過長、未得到「及時和充分的用餐時間」等，後來Chipotle與新州達成和解。

勞工廳長艾薩羅-安吉羅(Robert Asaro-Angelo)表示，「課後和暑期工作對年輕工人和雇主都重要，但這些工作不能以犧牲員工為代價，員工需受公平待遇。」

Chipotle在新州擁有85家分店，公司企業事務長沙洛(Laurie Schalow)表示，公司將致力確保餐廳完全遵守適用法律和法規，他說：「我們已與州檢察長辦公室就溯至2017年的事件和解，將會創造更高效和合乎規定的工作環境。」

沙洛還表示，「我們招聘16歲以上員工，相信可為年輕員工提供寶貴經驗和晉升機會。」

新澤西州童工法在有關允許未成年人工作的時數和時間非常具體，與兒童年齡、是上學日或暑假都有規定。新州表示，Chipotle在2017年至2020年受到審計的原因是，「Chipotle在新州和其他州有過違反童工法的歷史」。新州收到Chiptole和解金，將交給勞工廳童工執法信託基金用於執行保護工作場所兒童法律、教育雇主等人有關未成年人工作規定。

Chipotle另曾因為在麻州50多個Chipotle分店犯下涉及童工和工資違規行為，2020年同意支付麻州140萬元罰款。

新州 勞工 新澤西州

上一則

亞城戲社中秋晚會 演出精采氣氛熱烈

下一則

亞城重陽會31周年慶 疫期服務不中斷

延伸閱讀

裸身+午餐單獨落座 新州家長告學校虐待殘障生

裸身+午餐單獨落座 新州家長告學校虐待殘障生
新州九公校 獲選「國家藍絲帶學校」

新州九公校 獲選「國家藍絲帶學校」
連接新州與紐約 哈德遜河鐵路隧道翻新委員會啟動

連接新州與紐約 哈德遜河鐵路隧道翻新委員會啟動
新州州長否決法拍改革 要求取消競價上限

新州州長否決法拍改革 要求取消競價上限
保費提高 逾1.2萬新州人 退保聯邦水災險

保費提高 逾1.2萬新州人 退保聯邦水災險
新州僑民慶雙十 10/2升旗典禮登場

新州僑民慶雙十 10/2升旗典禮登場

熱門新聞

新冠疫情後，「混水摸魚式罷工」(quiet quitting)逐漸成為職場流行語。雇主們紛紛以拒絕加薪或晉升機會因應，甚至「悄悄辭退」(quiet firing)員工，藉此敦促職員認真工作。(Pexels)

疫後趨勢 雇主悄悄辭退混水摸魚員工

2022-09-17 16:45
藥學博士江凱文15日在美亞健康協會主辦的講座中，詳細說明了疫情現況與補強針施打時機。(本報檔案照片)

新版補強針何時打 華裔藥學博士：10月底、11月初較佳

2022-09-16 11:48
律師王軍表示，一般勞工法適用於包括餐館員工在內的按小時給付薪資雇員。(特派員黃惠玲／攝影)

不滿員工趕走客人拒發薪 華人東主判賠3倍工資

2022-09-21 11:27
加州州長紐森在德州推出的大型看板，主張「妳的身體不是德州的，是妳的」。（取自Ground News網站）

德州與紅色執政州又遭到加州挑釁

2022-09-15 19:55
德州休士頓賽普瑞斯社區滅門血案，案發地點。(KHOU電視台)

休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕

2022-09-14 18:33
萊特的建築風格著重與大自然結合。(Chris Wohlgefahrt/Creative Juice Studios)

萊特經典建築 威州豪宅首度上市 開價不到80萬

2022-09-22 13:18

超人氣

更多 >
這7項「意外」的商品 好市多竟然也有

這7項「意外」的商品 好市多竟然也有
瘟神離境 威廉與凱特感覺如釋重負

瘟神離境 威廉與凱特感覺如釋重負
尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到

尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到
謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削

謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削
習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周

習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周