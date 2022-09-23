我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國唐山燒烤店打人案一審 主嫌陳繼志獲刑24年

30年房貸利率飆至6.29% 14年新高…豪宅跌最凶

猶他州少棒隊員摔成重傷 家長提告索賠

編譯孫梁／綜合報導
原要參加世界少棒大賽的猶他州12歲球員奧利弗森從賽場宿舍的雙層床上舖摔下，頭遭受重創，家屬對少棒聯盟和雙層床廠商興訟求償。圖為少棒賽8月17日開幕典禮中，為奧利弗森祈福。(美聯社)
原要參加世界少棒大賽的猶他州12歲球員奧利弗森從賽場宿舍的雙層床上舖摔下，頭遭受重創，家屬對少棒聯盟和雙層床廠商興訟求償。圖為少棒賽8月17日開幕典禮中，為奧利弗森祈福。(美聯社)

猶他州12歲少年球員奧利弗森(Easton Oliverson)上月在賓州參加世界少棒大賽(Little League World Series)期間，從雙層床架的上鋪摔到地下，導致頭部受到重傷，在賓州和猶他州住院經過醫治和三次開顱術後現已回家。家庭律師20日表示，奧利弗森家人16日在費城對少棒聯盟和製作床鋪的公司提出疏忽控訴，索要5萬元看護費和懲罰賠償。

奧利弗森家住猶他州聖喬治鎮(Saint George)，他8月15日在賓州威廉波特(Williamsport)的球員宿舍從上鋪摔落，造成頭顱裂開和腦部出血，在醫院做了三次開顱手術，並出現了葡萄球菌感染。

奧利弗森是少棒隊的投手和外野手，來自猶他州西南部聖塔克拉拉鎮(Santa Clara)的雪谷隊(Snow Canyon)，他是在睡覺中從床上摔下的。

家庭律師福吉尼提(Ken Fulginiti)說，奧利弗森在賓州和猶他州住院後，已於上周出院。但傷勢恢復得不好，三次開顱手術後出現癲癇發作，康復道路漫長。

奧利弗森的父親和母親在訴案中說，雙層床架的上鋪沒有護欄。少棒聯盟的發言人方頓(Kevin Fountain)表示，聯盟不會評論訴訟中的案件，製作床鋪的威廉波特Savoy合約家具公司也沒有對質詢做出回應。

家庭律師說：「奧利弗森的父母非常感謝全國所有人的支持，兩人現在的重點放在家庭上，除奧利弗森外，他們還有兩個孩子。」

奧利弗森的父親是棒球隊的助理教練，弟弟是少棒隊的替補球員，哥哥摔傷後他接替了哥哥的位置。世界少棒大賽17日開幕，雪谷隊是第一個打進該賽事的猶他州隊伍，但在比賽中輸掉兩場後被淘汰。

猶他州 賓州 手術

上一則

台灣農訪團 訪肯州簽署採購意向書

下一則

亞城戲社中秋晚會 演出精采氣氛熱烈

延伸閱讀

福林少棒隊 大都會球場觀賽

福林少棒隊 大都會球場觀賽
中華隊教練：加緊訓練 重返威廉波特

中華隊教練：加緊訓練 重返威廉波特
威廉波特世界少棒賽／中華小將奪季軍 睽違12年再登前3

威廉波特世界少棒賽／中華小將奪季軍 睽違12年再登前3
威廉波特／全壘打被攔 中華隊1分惜敗

威廉波特／全壘打被攔 中華隊1分惜敗
威廉波特少棒／中華隊0:1惜敗加勒比海庫拉索隊

威廉波特少棒／中華隊0:1惜敗加勒比海庫拉索隊
威廉波特少棒／強隊墨西哥 志在暌違25年再奪冠

威廉波特少棒／強隊墨西哥 志在暌違25年再奪冠

熱門新聞

新冠疫情後，「混水摸魚式罷工」(quiet quitting)逐漸成為職場流行語。雇主們紛紛以拒絕加薪或晉升機會因應，甚至「悄悄辭退」(quiet firing)員工，藉此敦促職員認真工作。(Pexels)

疫後趨勢 雇主悄悄辭退混水摸魚員工

2022-09-17 16:45
藥學博士江凱文15日在美亞健康協會主辦的講座中，詳細說明了疫情現況與補強針施打時機。(本報檔案照片)

新版補強針何時打 華裔藥學博士：10月底、11月初較佳

2022-09-16 11:48
律師王軍表示，一般勞工法適用於包括餐館員工在內的按小時給付薪資雇員。(特派員黃惠玲／攝影)

不滿員工趕走客人拒發薪 華人東主判賠3倍工資

2022-09-21 11:27
加州州長紐森在德州推出的大型看板，主張「妳的身體不是德州的，是妳的」。（取自Ground News網站）

德州與紅色執政州又遭到加州挑釁

2022-09-15 19:55
德州休士頓賽普瑞斯社區滅門血案，案發地點。(KHOU電視台)

休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕

2022-09-14 18:33
萊特的建築風格著重與大自然結合。(Chris Wohlgefahrt/Creative Juice Studios)

萊特經典建築 威州豪宅首度上市 開價不到80萬

2022-09-22 13:18

超人氣

更多 >
這7項「意外」的商品 好市多竟然也有

這7項「意外」的商品 好市多竟然也有
瘟神離境 威廉與凱特感覺如釋重負

瘟神離境 威廉與凱特感覺如釋重負
尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到

尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到
謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削

謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削
習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周

習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周