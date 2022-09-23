猶他州少棒隊員摔成重傷 家長提告索賠

原要參加世界少棒大賽的猶他州12歲球員奧利弗森從賽場宿舍的雙層床上舖摔下，頭遭受重創，家屬對少棒聯盟和雙層床廠商興訟求償。圖為少棒賽8月17日開幕典禮中，為奧利弗森祈福。(美聯社)

猶他州 12歲少年球員奧利弗森(Easton Oliverson)上月在賓州 參加世界少棒大賽(Little League World Series)期間，從雙層床架的上鋪摔到地下，導致頭部受到重傷，在賓州和猶他州住院經過醫治和三次開顱術後現已回家。家庭律師20日表示，奧利弗森家人16日在費城對少棒聯盟和製作床鋪的公司提出疏忽控訴，索要5萬元看護費和懲罰賠償。

奧利弗森家住猶他州聖喬治鎮(Saint George)，他8月15日在賓州威廉波特(Williamsport)的球員宿舍從上鋪摔落，造成頭顱裂開和腦部出血，在醫院做了三次開顱手術 ，並出現了葡萄球菌感染。

奧利弗森是少棒隊的投手和外野手，來自猶他州西南部聖塔克拉拉鎮(Santa Clara)的雪谷隊(Snow Canyon)，他是在睡覺中從床上摔下的。

家庭律師福吉尼提(Ken Fulginiti)說，奧利弗森在賓州和猶他州住院後，已於上周出院。但傷勢恢復得不好，三次開顱手術後出現癲癇發作，康復道路漫長。

奧利弗森的父親和母親在訴案中說，雙層床架的上鋪沒有護欄。少棒聯盟的發言人方頓(Kevin Fountain)表示，聯盟不會評論訴訟中的案件，製作床鋪的威廉波特Savoy合約家具公司也沒有對質詢做出回應。

家庭律師說：「奧利弗森的父母非常感謝全國所有人的支持，兩人現在的重點放在家庭上，除奧利弗森外，他們還有兩個孩子。」

奧利弗森的父親是棒球隊的助理教練，弟弟是少棒隊的替補球員，哥哥摔傷後他接替了哥哥的位置。世界少棒大賽17日開幕，雪谷隊是第一個打進該賽事的猶他州隊伍，但在比賽中輸掉兩場後被淘汰。