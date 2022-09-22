集體霸凌新人 賓州密德鎮地區高中美足隊10球員遭起訴

賓州道芬郡檢察官20日起訴十名「密德鎮地區高中」美式足球隊員，請少年法庭審理一樁集體霸凌案。(取材自YouTube)

賓州道芬郡檢察官 20日起訴10名高中美式足球 隊員，請少年法庭審理一樁集體霸凌案，其中兩名被告犯了「性侵 未遂」罪，還鼓勵隊友加入犯罪行列。學校為此取消了足球隊一整季的活動。

地區助理檢察官珍妮佛‧蓋妥(Jennifer Gettle)說，「密德鎮地區高中」(Middletown Area High School )這宗針對至少六名14歲到17歲隊員發生的案件，不是單純的「惡整新人」或「男孩淘氣」的行為，尤其10名被告中，有兩名假藉惡整之名，實際違犯了性侵未遂罪，又鼓勵別人跟進。

8月11日手機錄下的影片顯示，一群學生把隊友拘束住，有人用「肌肉治療槍和另一運動器材」戳受害人的臀部；密德鎮地區高中校長漢特(Chelton Hunter )說，這些隊員當時在學校專供球員練習高溫適應的房間。他說，球員全身衣著正常，「好像沒有發生插入事件，」不過影片實在很難看，這種行為也「完全不能接受、令人噁心、極不適當。」

兩名17歲學生遭刑事犯罪起訴，罪名包括「企圖進行非志願背離倫常性交、猥褻攻擊、非法拘禁、單純攻擊和欺凌。」一名16歲的學生遭起訴的罪名是非法拘禁、單純攻擊和欺凌。另三名16-17歲學生被起訴的罪名是非法拘禁和欺凌；另四名也是16、17歲學生也因犯下欺凌罪，遭到起訴。

錄影帶內容傳開後，不到幾天，球隊教練自行請辭。校方後來獲悉還有另一個錄影檔，顯示涉案學生人數比已知多，於是宣布2022年足球季取消。