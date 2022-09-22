我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國會暴亂聽證 大法官湯瑪斯妻願參加：渴望回答問題

疫下催情 網戀詐騙暴增 加州最多 德州紐約州緊追

集體霸凌新人 賓州密德鎮地區高中美足隊10球員遭起訴

記者張聲肇／綜合報導
賓州道芬郡檢察官20日起訴十名「密德鎮地區高中」美式足球隊員，請少年法庭審理一樁集體霸凌案。(取材自YouTube)
賓州道芬郡檢察官20日起訴十名「密德鎮地區高中」美式足球隊員，請少年法庭審理一樁集體霸凌案。(取材自YouTube)

賓州道芬郡檢察官20日起訴10名高中美式足球隊員，請少年法庭審理一樁集體霸凌案，其中兩名被告犯了「性侵未遂」罪，還鼓勵隊友加入犯罪行列。學校為此取消了足球隊一整季的活動。

地區助理檢察官珍妮佛‧蓋妥(Jennifer Gettle)說，「密德鎮地區高中」(Middletown Area High School )這宗針對至少六名14歲到17歲隊員發生的案件，不是單純的「惡整新人」或「男孩淘氣」的行為，尤其10名被告中，有兩名假藉惡整之名，實際違犯了性侵未遂罪，又鼓勵別人跟進。

8月11日手機錄下的影片顯示，一群學生把隊友拘束住，有人用「肌肉治療槍和另一運動器材」戳受害人的臀部；密德鎮地區高中校長漢特(Chelton Hunter )說，這些隊員當時在學校專供球員練習高溫適應的房間。他說，球員全身衣著正常，「好像沒有發生插入事件，」不過影片實在很難看，這種行為也「完全不能接受、令人噁心、極不適當。」

兩名17歲學生遭刑事犯罪起訴，罪名包括「企圖進行非志願背離倫常性交、猥褻攻擊、非法拘禁、單純攻擊和欺凌。」一名16歲的學生遭起訴的罪名是非法拘禁、單純攻擊和欺凌。另三名16-17歲學生被起訴的罪名是非法拘禁和欺凌；另四名也是16、17歲學生也因犯下欺凌罪，遭到起訴。

錄影帶內容傳開後，不到幾天，球隊教練自行請辭。校方後來獲悉還有另一個錄影檔，顯示涉案學生人數比已知多，於是宣布2022年足球季取消。

足球 性侵 檢察官

上一則

新州九公校 獲選「國家藍絲帶學校」

下一則

華府檢察長：地鐵、公車環境敏感 應維持禁槍

延伸閱讀

消費13元「為耶穌」給3000小費 賓州男反悔被告上法院

消費13元「為耶穌」給3000小費 賓州男反悔被告上法院
氣象局緊盯嘉南3斷層 30年內大震機率2到5成

氣象局緊盯嘉南3斷層 30年內大震機率2到5成
8月手機接單 東協地區創高

8月手機接單 東協地區創高
賓州亞裔男被控刺死中風妻 行兇後自殺未遂

賓州亞裔男被控刺死中風妻 行兇後自殺未遂
賓州亞裔男刺死中風妻 自殺未遂

賓州亞裔男刺死中風妻 自殺未遂
台東再發生6.8強震 氣象局證實：這才是主震 6.4是前震

台東再發生6.8強震 氣象局證實：這才是主震 6.4是前震

熱門新聞

德州休士頓賽普瑞斯社區滅門血案，案發地點。(KHOU電視台)

休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕

2022-09-14 18:33
新冠疫情後，「混水摸魚式罷工」(quiet quitting)逐漸成為職場流行語。雇主們紛紛以拒絕加薪或晉升機會因應，甚至「悄悄辭退」(quiet firing)員工，藉此敦促職員認真工作。(Pexels)

疫後趨勢 雇主悄悄辭退混水摸魚員工

2022-09-17 16:45
藥學博士江凱文15日在美亞健康協會主辦的講座中，詳細說明了疫情現況與補強針施打時機。(本報檔案照片)

新版補強針何時打 華裔藥學博士：10月底、11月初較佳

2022-09-16 11:48
律師王軍表示，一般勞工法適用於包括餐館員工在內的按小時給付薪資雇員。(特派員黃惠玲／攝影)

不滿員工趕走客人拒發薪 華人東主判賠3倍工資

2022-09-21 11:27
加州州長紐森在德州推出的大型看板，主張「妳的身體不是德州的，是妳的」。（取自Ground News網站）

德州與紅色執政州又遭到加州挑釁

2022-09-15 19:55
全美十個最不適合退休的地方，德州盧柏克上榜。(Lubbock臉書)

理財網站評比 10地不適合退休 德州盧柏克上榜

2022-09-14 12:07

超人氣

更多 >
北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女

北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女
英女王最愛的炒蛋 多了這2個「祕密武器」

英女王最愛的炒蛋 多了這2個「祕密武器」
伊州13.37億兆彩得主 終於現身領獎

伊州13.37億兆彩得主 終於現身領獎
川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州

川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州
Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5大重點2大訊息

Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5大重點2大訊息