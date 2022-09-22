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裸身+午餐單獨落座 新州家長告學校虐待殘障生

編譯孫梁／綜合報導
新州一名殘障小學生的父母對孟莫斯郡海洋鎮學區提控，指他們的兒子遭海洋鎮小學虐待。(取材自臉書)
新州一名殘障小學生的父母對孟莫斯郡海洋鎮學區提控，指他們的兒子遭海洋鎮小學虐待。(取材自臉書)

一名殘障小學生的父母日前對孟莫斯郡(Monmouth)海洋鎮學區興訟，指控學區讓兒子赤身裸體在其他學生面前走過、午餐和課間休息時被迫單獨落座，以及上廁所時被錄影監視。

這名學生患有唐氏綜合症、癲癇、哮喘、創傷後壓力症候群和聽力受損等嚴重疾病，2008年開始上海洋鎮小學，被分在殘障學生班，該班的宗旨是增長特殊教育學生的日常活動能力，為他們提供教育。

開學不久母親就發現了許多問題，包括一名教師助理沒有合格證書、未能幫助學生實現教學目的、正確使用廁所、和在校園保證學生安全。訴狀中說：「教師助理沒有特殊教育的背景，而是僅有舞台化妝、表演喜劇和業餘摔跤的背景。」有一次這個兒童吞下膠水，教師助理沒有送到醫務室，還曾拍下兒童如廁的錄影。

母親2019年因為孩子尿褲子而被通知到學校，她拿著乾淨衣服到校後得知，教師助理給她的兒子錄影。校長拿走了教師助理的手機，對母親說：「我們看了，沒有什麼東西。」但母親仍向郡警局報案，警方調查後說，圖像已被刪除，無法確定有任何犯罪證據。但警方的報告說，一名代課教師目睹教師助理在廁所錄影。

這名教師助理事發後辭職，2019年8月獲准。

訴狀說，接下來的新學年，學區也沒有採取措施保證兒童的健康學習環境，母親2019年9月發現，她的兒子使用廁所的廁門敞開，任何人走過都能看到；而工作人員表示，這樣做是怕兒童把自己反鎖在裡面。

這名兒童2020年2月用廁所時感到沮喪，把衣服脫光扔進馬桶，學校人員將他渾身赤裸帶出廁所，走過教學樓走廊。

訴狀稱，疫情期間實行遠距教學，他們搬家離開，孩子轉學到海洋郡(Ocean County)另一所學校。家長控案指海洋鎮小學違反州反歧視法、課堂環境敵視殘障學生、沒有培訓和監督員工，以及家長投訴後報復學生，要求學區賠償和補償損失、承擔法律和其他費用。

學區 教育 疫情

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