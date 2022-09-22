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新州九公校 獲選「國家藍絲帶學校」

編譯郭宣含／綜合報導
新州九間公立學校獲得2022年「國家藍絲帶學校」榮譽，包括崖邊公園4號小學。(取材自臉書)
新州九間公立學校獲得2022年「國家藍絲帶學校」榮譽，包括崖邊公園4號小學。(取材自臉書)

新澤西州地方媒體NJ.com報導，聯邦教育部長卡多納(Miguel Cardona)16日宣布，新州九間公立學校獲得2022年「國家藍絲帶學校」(National Blue Ribbon Schools)榮譽。

全美共297間學校獲聯邦政府頒發這項教育界至高殊榮，包括新州這九間公校。選取過程會考量諸多因素，包括學校整體的學術表現，以及學校縮減學生成績落差的進展。

卡多納16日在新州宣布名單，並參觀肯登高中(Camden High School)。

卡多納辦公室發出聲明表示：「我為2022年國家藍絲帶學校得獎者喝采，他們打造充滿活力、熱情且受肯定的校園，讓學生可在校內學習成長、發揮潛力並逐夢踏實。」

以下為2022年新州九間國家藍絲帶學校名單，分別是崖邊公園4號小學(Cliffside Park School 4)、安歌塢崖高中(Englewood Cliffs Upper School)、格倫多拉小學(Glendora Elementary School)、佛蘭克．德菲諾中央小學(Frank Defino Central Elementary School)、艾德嘉中學(Edgar Middle School)、石溪小學(Stony Brook Elementary School)、中格羅夫小學(Center Grove School)、威廉．麥克吉恩小學(William J. McGinn Elementary School)和紅木小學(Redwood Elementary School)。

卡多納也提到學校在新冠疫情期間的努力，隨著全國逐漸從疫情中復甦，孩子的教育學習也更加茁壯；他說藍絲帶學校不僅充分維護學生的健康安全，更努力滿足學生的學業、社會、情感與心理健康需求。

卡多納表示：「這些學校展現如何為學生的生活帶來長期且正面的變化。」

新州 教育部 疫情

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