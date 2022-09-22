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連接新州與紐約 哈德遜河鐵路隧道翻新委員會啟動

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州「門戶開發委員會」正式成為價值160億元、名為「門戶」項目的哈德遜河鐵路隧道工程資助機構。圖為聯邦運輸部長布塔朱吉去年出席有關該工程的記者會。(Getty Images)
新澤西州「門戶開發委員會」正式成為價值160億元、名為「門戶」項目的哈德遜河鐵路隧道工程資助機構。圖為聯邦運輸部長布塔朱吉去年出席有關該工程的記者會。(Getty Images)

受惠於去年11月通過的1兆元基礎建設法案，新澤西州「門戶開發委員會」(Gateway Development Commission)13日正式成為價值160億元、名為「門戶」項目的哈德遜河鐵路隧道工程資助機構 ，該計畫也將翻新仍在使用、已有112年歷史的隧道，使新州與紐約間的鐵路交通更有效率。

開發委員會指出，哈德遜河鐵路隧道建設計畫初期會先以1000萬元作為啟動業務的資金，接著再依不同階段分批撥充額度；今年預計花費總額1080萬元，其中75萬元用於信用檢查與風險評估，包含聘請財務、法務顧問及各種專家的費用，以利獲得銀行團貸款。

實體工程預料可於2023年夏季啟動，施工期程共15年，預定2038年全線完工，如果一切按表定時程推進，哈德遜河隧道會於2035年率先啟用，以便在工程人員持續整修舊隧道的同時盡可能維持鐵路營運不受影響。

另一方面，由於哈德遜河鐵路隧道的修建將使來往新州與紐約間的交通更便捷，因此出現把臨近紐約一日生活圈的賓州納入鐵路隧道建設範圍的呼聲；前長島鐵路規畫部主任克里夫特(Joe Clift)就呼籲為賓州的車站擴建軌道與月台，如此才能應付往來賓州與紐約間預期將會穩定成長的旅客人次。

雖然目前尚無將賓州納入的計畫，但據悉美鐵(Amtrak)正在進行可行性研究，將來或許有機會升級並優化賓州車站、軌道及月台，提供來往紐賓兩州更方便的鐵路。

賓州 新州 新澤西州

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