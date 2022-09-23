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福爾喜護理及康復中心　各族裔耆老歡度中秋佳節

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胡惠霞（二排左6）與表演人員合影
胡惠霞（二排左6）與表演人員合影

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   9月15日下午，福爾喜護理及康復中心（ECHELON Care & Rehabilitation Center）華人部在該中心的餐廳為住在中心的老人們舉辦了溫馨熱鬧的中秋聯歡活動。華人區主任胡惠霞及中心總經理Brian Davis與工作人員一道，用真誠的愛，與不同族裔耆老們分享中華民族闔家團聚的節日氛圍，體會中華文化的人性化內涵及文明友愛的博大情懷。

  費城中華基督教會姐妹們、快樂舞蹈隊、黃金盤、付美娟等表演了精彩的舞蹈及詩歌演唱，各族裔耆老們聚精會神地觀看節目，時而相互交談，時而開懷大笑，温情洋溢。表演結束後，众人品嘗到了中心精心準備的中式美食。

  胡惠霞表示，將「愛」惠及各族耆老，是福爾喜中心的服務宗旨。因為疫情原因，沒有邀請太多人士前來參加活動，感謝費城潮州會館會長陳香捐贈$200美元支持聯歡活動。福爾喜中心是一個充滿了溫馨與關愛的地方，為老人提供24小時國語、粵語、越南語、潮州話及福州話服務，還聘請了華人廚師專門為老人們烹制美味的中式佳餚。同時，還提供中文電視和豐富的文化娛樂活動。【圖文報導：彭林】

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